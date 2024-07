ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、メガネの上からもかけることができる、ディズニーデザイン「ハネアゲタイプの拡大鏡」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ハネアゲタイプの拡大鏡」

© Disney

価格:3,990円(税込)

レンズカラー:クリア

レンズの可視光線透過率:90%

紫外線透過率:1.0%以下

サイズ:約14.6×4cm、つるの長さ:約15.5cm

付属品:収納袋

主材:【レンズ】プラスチック、【フレーム】プラスチック

UVカット加工

UVカット率:99%以上

重ね掛けの適合サイズ:横幅 約13.5cm 縦幅 約4.2cm

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

※適合サイズより小さくてもメガネの形状によっては本品がおさまらない場合があります。

※手の届く程度の距離にあるものを拡大してみるための商品です。運転時や歩行時、階段の昇り降り、段差がある所では必ずはずしてください。

※こちらの商品の光学中心間距離は61mmです。

※表示倍率どおりに拡大して見るためには、こちらの商品を着用した上で、目と見たい物とを1.6倍に見える距離に合わせる必要があります。(目安として30〜40cm。個人差があります。)

※対象物との推奨距離以外でのご使用や、ご自身の目の状態、老眼の進行状況などによって、焦点が合わないことがあります。

ネイルや手芸、読書など、細かな作業をサポートしてくれる拡大鏡。

跳ね上げタイプなので、遠くを見るときはレンズを上げるだけでOKです!

メガネの上からもかけられて、着け外しする手間いらず◎

© Disney

カラーは落ち着いた色味で、べっ甲柄がオシャレな「ブラウン」と、

© Disney

お顔の印象も明るくなりそうな可愛らしいテイストの「パープル」、

© Disney

クリア感が素敵で上品な雰囲気の「レッド」の3色展開です。

テイストの異なる3色から選べるのがうれしい!

© Disney

それぞれつるの部分にはミッキーモチーフのラインストーンがあしらわれています。

ラインストーンがキラキラと輝き、遊び心もたっぷり☆

© Disney

サイドにはさりげなく「ミッキーマウス」のロゴも施されています。

ロゴはサイン調のタッチで可愛い!

遠くを見るときもいちいち外す必要なし。

メガネの上からもかけることができる、ディズニーデザイン「ハネアゲタイプの拡大鏡」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

