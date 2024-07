ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、裾に「クラシック・プー」とお花の刺繍が施された「タッセル付き。スカラップ刺繍のUVカット・遮像・遮熱レースカーテン」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「くまのプーさん」タッセル付き。スカラップ刺繍のUVカット・遮像・遮熱レースカーテン

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

サイズと価格:【約100×88】8,990円(税込)、【約100×108】9,590円(税込)、【約100×118】9,590円(税込)、【約100×133】9,990円(税込)、【約100×148】10,490円(税込)、【約100×176】10,990円(税込)、【約100×183】10,990円(税込)、【約100×190】11,490円(税込)、【約100×198】11,490円(税込)、【約100×208】11,990円(税込)

セット内容: カーテン2枚組(両開き)

仕様:UVカット80%以上

付属品:タッセル2本、アジャスターフック

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「クラシック・プー」デザインのカーテン。

裾はスカラップでかわいらしく、ふんわりしたナチュラルな風合いのレース生地が使用されています。

また裾にだけデザインが施されているので、どのようなお部屋でも使いやすく、お部屋の外からの見た目もシンプルです。

ピンクや黄色の小花と共に「クラシック・プー」と、お友だちの「ピグレット」が上品なタッチで刺繍されています。

さらに束ねた時までかわいい、カーテンの裾とお揃いのタッセル付き。

刺繍はとても繊細で丁寧な仕上がりに。

「クラシック・プー」と「ピグレット」にはブラウンの糸が使われています。

遮像機能付きなのもうれしいポイントです。

昼間は光を程よく通しながらも見えにくく、夜間は明かりをつけても透けにくいので、1日中プライバシーが守られます。

お肌だけでなく、おうちの中の家具やフローリングも強い紫外線の日焼けから守ってくれるので紫外線対策にもおすすめです。

夏は直射日光熱をカットし室温の上昇を抑え、冬は冷気をカットし室温の低下を防いでくれる遮熱・保温効果も期待できます。

ネットに入れればご自宅の洗濯機で丸洗いも可能。

汚れが気になったら気軽に洗え、お手入れが簡単にできます。

フックは、カーテンレールを見せる仕様に。

一般的にどのレールにも設置が可能です。

リビングなどの大きな窓から、小さな窓にまで幅広く対応した豊富なサイズ展開なのも魅力的です。

快適機能と愛らしさでお部屋をいつも華やかに演出してくれるレースカーテン。

裾に「クラシック・プー」とお花の刺繍が施された「タッセル付き。スカラップ刺繍のUVカット・遮像・遮熱レースカーテン」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

