セガプライズから、ディズニー&ピクサーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2024年7月26日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する、『インサイド・ヘッド2』 Lぬいぐるみ “シンパイ”を紹介します!

セガプライズ ディズニー&ピクサー『インサイド・ヘッド2』 Lぬいぐるみ “シンパイ”

登場時期:2024年7月26日より順次

サイズ:全長約21×9×38cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

人の感情を表現したキャラクターたちの物語『インサイド・ヘッド』

2024年8月1日より続編となる『インサイド・ヘッド2』が、ディズニー&ピクサーの新作映画として公開されます!

映画公開に先がけて、新しく現れたオレンジ色の感情「シンパイ」のぬいぐるみがセガプライズにラインナップ。

オレンジ色の体に、大きく見開いた目や口元が特徴的です。

手を合わせ、不安そうな表情を浮かべる「シンパイ」がぬいぐるみ化されています☆

ほかの感情たちと並べて飾っても楽しいプライズです。

映画の公開に先がけ『インサイド・ヘッド2』の「シンパイ」がぬいぐるみになって登場。

セガプライズのディズニー&ピクサー『インサイド・ヘッド2』 Lぬいぐるみ “シンパイ”は、2024年7月26日より順次、全国のゲームセンターなどに投入予定です☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post オレンジ色の感情「シンパイ」のぬいぐるみ!セガプライズ ディズニー&ピクサー『インサイド・ヘッド2』グッズ appeared first on Dtimes.