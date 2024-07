セガプライズから、ディズニー&ピクサーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2024年7月26日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『インサイド・ヘッド2』 Mぬいぐるみ “ダリィ&ハズカシ“を紹介します!

セガプライズ ディズニー&ピクサー『インサイド・ヘッド2』 Mぬいぐるみ “ダリィ&ハズカシ“

登場時期:2024年7月26日より順次

サイズ:全長約20×15×24cm

種類:全2種(ダリィ、ハズカシ)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

頭の中の感情たちを描いた、ディズニー&ピクサーの長辺アニメーション作品『インサイド・ヘッド』

2024年8月1日よりその続編となる新作映画『インサイド・ヘッド2』が劇場公開となります!

そんな『インサイド・ヘッド2』から新しい感情「ダリィ」と「ハズカシ」のぬいぐるみがセガプライズから登場。

特徴をとらえた造形で、ほかの感情たちと一緒に集めたくなるぬいぐるみです☆

ダリィ

いつも退屈で無気力な感情「ダリィ」

トロンとした目つきやだるそうなポーズで、アンニュイな雰囲気をあらわしています。

ハズカシ

いつもモジモジして、フードで顔を隠す「ハズカシ」

今にも顔を全部隠してしまいそうな姿がぬいぐるみ化されています!

『インサイド・ヘッド2』にて新たに登場する感情「ダリィ」と「ハズカシ」のぬいぐるみ。

セガプライズの『インサイド・ヘッド2』 Mぬいぐるみ “ダリィ&ハズカシ“は、2024年7月26日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

