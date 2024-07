ディズニーストアに、スイカやひまわりなどをあしらった夏らしさ満点の新シリーズ「麦わらお帽子」が登場。

「くまのプーさん」や「イーヨー」「ピグレット」に加えて「スティッチ」「スクランプ」のぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンが展開されます☆

ディズニーストア「くまのプーさん/スティッチ」新シリーズ「麦わらお帽子」グッズ

スケジュール:

先行発売日:2024年7月30日(火)より順次先行販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア 東京ディズニーリゾート店、太田イオンモール店、ディズニー公式オンラインストア発売日:2024年8月2日(金)販売店舗:ディズニーストア店舗

特集ページURL:http://disneystore.jp/plush/mugiwara/

ディズニーストアから、麦わら帽子がポイントの夏らしさ満点の新シリーズ「麦わらお帽子」が登場。

「くまのプーさん」や「イーヨー」「ピグレット」「スティッチ」「スクランプ」のぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンが展開されます。

ぬいぐるみは、麦わら帽子に大きなひまわりやプルメリアの花を飾り、見た目も涼やかで、どの角度から見ても季節感いっぱいの仕上がりに。

ぬいぐるみキーチェーンには、大きな麦わら帽子を抱えたデザインが使用されています。

鮮やかで涼し気な帽子がよく似合う、ディズニーキャラクターたちのかわいらしい表情にも注目です☆

プーさん ぬいぐるみ 麦わらお帽子

価格:3,600円 (税込)

サイズ:約 高さ26×幅14.5×奥行き18cm

夏らしさ満点の「麦わらお帽子」デザインを使用した「くまのプーさん」のぬいぐるみ。

美味しそうなカットスイカを手に持ち、舌をぺろっと出しながら嬉しそうな表情を浮かべています。

見た目も涼やかな麦わら帽子に大きなひまわりが飾られた、どの角度から見ても季節感いっぱいのグッズです。

ピグレット ぬいぐるみ 麦わらお帽子

価格:3,000円 (税込)

サイズ:約 高さ17.5×幅12×奥行き8cm

麦わら帽子をかぶった「ピグレット」をデザインした、お座りポーズのぬいぐるみ。

風で麦わら帽子が飛ばされそうになって、思わずウインクするシーンがデザインされています。

麦わら帽子に大きなひまわりを飾った、暑い季節に元気がもらえそうなディズニーグッズです。

イーヨー ぬいぐるみ 麦わらお帽子

価格:3,600円 (税込)

サイズ:約 高さ23×幅18×奥行き20cm

心地よい夏の風を感じているような表情をした「イーヨー」

ビビッドピンクで仕上げられた耳の内側やしっぽのリボンがアクセントになっています。

ふんわりとしたフォルムに仕上げられた、雰囲気のある後ろ姿も印象的です。

スティッチ ぬいぐるみ 麦わらお帽子

価格:3,600円 (税込)

サイズ:約 高さ23×幅20×奥行き18cm

手に美味しそうなアイスクリームを持った「スティッチ」

舌をぺろっと出した、とっても嬉しそうな表情も印象的です。

見た目も涼やかな麦わら帽子にはプルメリアの花が飾られています。

スクランプ ぬいぐるみ 麦わらお帽子

価格:3,000円 (税込)

価格:約 高さ16×幅8×奥行き9cm

左手にプルメリアの花がついた「スクランプ」のぬいぐるみ。

麦わら帽子を首にかけ、お座りする姿がデザインされています。

麦わら帽子にあしらわれた、カラフルな南国の花にも注目です。

プーさん ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン 麦わらお帽子

価格:2,600円 (税込)

サイズ:全長約 24cm

キャラクター約 高さ14×幅9.5×奥行き11.5cm

大きな麦わら帽子を抱えた「くまのプーさん」のぬいぐるみキーホルダー。

帽子はひまわりやプルメリアの花で飾られ、まるで夏のブーケを持っているかのよう。

鮮やかで涼し気な帽子がよく似合う、「くまのプーさん」のかわいらしい表情にも注目です。

ピグレット ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン 麦わらお帽子

価格:2,600円 (税込)

サイズ:全長約 22cm

キャラクター約 高さ14×幅9×奥行き8cm

ひまわりやプルメリアの花を飾った麦わら帽子を持つ「ピグレット」

ほんのりピンク色に染まったほっぺも印象的です。

手持ちのバッグなどに簡単に取り付けられるナスカンがついています。

イーヨー ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン 麦わらお帽子

価格:2,600円 (税込)

サイズ:全長約 27cm

キャラクター約 高さ17×幅11.5×奥行き12cm

ひまわりやプルメリアの花で飾った麦わら帽子を持つ「イーヨー」

前かがみのポーズで麦わら帽子を持つ姿も「イーヨー」ならでは☆

ふわふわの素材で仕上げられたしっぽの先と頭の毛もポイントです。

スティッチ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン 麦わらお帽子

価格:2,600円 (税込)

サイズ:全長:約 22cm

キャラクター:約 高さ12.5×幅17×奥行き11.5cm

プルメリアなど南国の花々をたっぷり乗せた麦わら帽子を持つ「スティッチ」

サイドに伸びた大きな耳やぱっちりとした目も印象的です。

頭にのせた、ブルーのプルメリアもアクセントになっています。

スクランプ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン 麦わらお帽子

価格:2,600円 (税込)

サイズ:全長約 27cm

キャラクター約 高さ13×幅9.5×奥行き9.5cm

プルメリアなど南国の花々で飾られた、大きな麦わら帽子に座る「スクランプ」

ブランコのようにゆらゆら揺れ、リゾート感のあるデザインになっています。

夏のおでかけのお供にぴったりなぬいぐるみキーチェーンです。

うるぽちゃちゃん「麦わらお帽子」シリーズぬいぐるみ

価格:各1,500円(税込)

特集ページURL:http://disneystore.jp/urupochachan/mugiwara/

ぽっちゃりとした体型に、うるんだ瞳で見上げる姿がかわいらしい、大人気のぬいぐるみシリーズ「うるぽちゃちゃん」から「麦わらお帽子」シリーズのぬいぐるみが登場。

麦わら帽子をかぶった「くまのプーさん」「ピグレット」「イーヨー」のぬいぐるみがラインナップされます。

右手にひまわりを持ち、それぞれ色違いのスカーフを身に着けています。

両手をあげて夏を楽しんでいるようなポージングがかわいい、夏らしさを感じられるデザイン。

お揃いの小さな麦わら帽子に、天然素材を使用しているのもポイントです☆

プーさん ぬいぐるみ うるぽちゃちゃん 麦わらお帽子

サイズ:約 高さ11.5×幅8.5×奥行き9cm

麦わら帽子をかぶり、右手にひまわりを持った「くまのプーさん」の「うるぽちゃちゃん」

両手をあげて夏を楽しんでいるようなポージングがかわいいぬいぐるみです。

天然素材を使用した帽子にひまわりも飾った、夏らしさをしっかり感じられる「うるぽちゃちゃん」になっています。

ピグレット ぬいぐるみ うるぽちゃちゃん 麦わらお帽子

サイズ:約 高さ13×幅8.5×奥行き8cm

右手にひまわりの花を持つ「ピグレット」をデザインした「うるぽちゃちゃん」

ピンク色のボディとお洋服に合わせた、イエローのスカーフがアクセントになっています。

高さ約13センチに仕上げられた、手のひらサイズのぬいぐるみです。

イーヨー ぬいぐるみ うるぽちゃちゃん 麦わらお帽子

サイズ:約 高さ11.5×幅12×奥行き8.5cm

パステルカラーの優しい色味に仕上げられた「イーヨー」

帽子と右手にひまわりの花をあしらった、夏ならではのデザインです。

両手を広げてお座りする姿に心が癒やされます☆

新シリーズ「麦わらお帽子」デザインを使用した、夏らしさ満点のぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーン。

ディズニーストアにて2024年7月30日より順次販売が開始される「くまのプーさん」「スティッチ」新シリーズ「麦わらお帽子」グッズの紹介でした☆

