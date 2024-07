セガプライズから、ディズニー&ピクサーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2024年7月26日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『インサイド・ヘッド2』 Mぬいぐるみ “カナシミ&イイナー”を紹介します!

セガプライズ ディズニー&ピクサー『インサイド・ヘッド2』 Mぬいぐるみ “カナシミ&イイナー”

登場時期:2024年7月26日より順次

サイズ:全長約15×14×22cm

種類:全2種(カナシミ、イイナー)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2024年8月より公開となる、ディズニー&ピクサーの新作アニメーション作品『インサイド・ヘッド2』

前作で描かれた感情たちのほか、新しい感情も登場する、注目の作品です。

作品公開に先がけて、セガプライズから「カナシミ」と「イイナー」のぬいぐるみが登場。

特徴をとらえたかわいらしいぬいぐるみが全国のゲームセンターなどに投入されます☆

カナシミ

青い髪に大きな眼鏡が特徴的な「カナシミ」

泣き虫だけれど仲間を思いやれる、優しい存在です。

イイナー

『インサイド・ヘッド2』で新たに登場する感情の1つ「イイナー」

大きな瞳を潤ませ、上目づかいに見つめる表情が印象的です!

ディズニー&ピクサーの新作映画『インサイド・ヘッド2』から「カナシミ」と「イイナー」のぬいぐるみがラインナップ。

セガプライズ『インサイド・ヘッド2』 Mぬいぐるみ “カナシミ&イイナー”は、2024年7月26日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 表情豊かなカナシミとイイナー!セガプライズ ディズニー&ピクサー『インサイド・ヘッド2』 Mぬいぐるみ appeared first on Dtimes.