【初音ミク「MIKU WITH YOU 2024」Ver.】2025年7月 発売予定7月30日 予約受付開始

フリューは、1/7スケールフィギュア「初音ミク『MIKU WITH YOU 2024』Ver.」を2025年7月に発売する。価格は28,380円。7月30日から9月16日まで予約を受け付ける。

本製品は中国3都市で7月から開催しているコンサート企画「MIKU WITH YOU」の2024年版キービジュアルをもとに立体化したフィギュア。「夢色惑星」をテーマに描かれた宇宙服姿の初音ミクを再現している。

パール塗装を施した存在感あるツインテールや、足元にちりばめられた星、パンダモチーフのマスコットも魅力的。本製品をフリューホビーモールで購入した場合、専用の背景ボードが付属する。

Art by 影依望远镜 (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net