『演劇ドラフトグランプリ』スピンオフ企画、「一番星」ことTHE FIRST STAR 結成LIVEと解散LIVEのビジュアルが公開となった。

『演劇ドラフトグランプリ』は、5名の座長たちのドラフト会議にて結成される5チームが、上演時間や舞台形式など決められたルールに則って、オリジナル演劇を製作、完成した作品を日本武道館にて披露し、グランプリを決定する1夜限りの演劇バトル。

【一番星】解散LIVE「LAST LAST SHINING RAY」

「一番星」は、2023年大会にて人気を博した、荒牧慶彦が座長を務める劇団。劇中に登場したTHE FIRST STARの結成LIVE「FIRST LAST SHINING RAY」を2024年9月24日(火)、25日(水)の2DAYSを豊洲PITにて、解散LIVE「LAST LAST SHINING RAY」を2024年10月16日(水)をLINE CUBE SHIBUYAにて開催する。出演は、荒牧慶彦のほか、福澤 侑、木津つばさ、松井勇歩、高橋怜也。川尻恵太が演出を務める。

よしぽん/荒牧慶彦

ゆーくん/福澤 侑

ハニー/木津つばさ

ほゆ/松井勇歩

りょっちん/高橋怜也