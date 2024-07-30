º£²Æ¤Ç°ÜÀÒ¤«¡¡¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óMF¥´¥ì¥Ä¥«¤Î³ÍÆÀ¤Ë²¤½£¤ÎÊ£¿ô¥¯¥é¥Ö¤¬´Ø¿´
º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¿·ÀïÎÏ¤ò¼¡¡¹¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÊý¤ÇÍ¾¾ê¿Í°÷¤ÎÀ°Íý¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥¯¥é¥Ö¤Î¥¦¥ê¡¦¥Ø¡¼¥Í¥¹Ì¾ÍÀ²ñÄ¹¤Ï¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥ê¥à²½¤È±¿±Ä»ñ¶â¤Î³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤Ë¸½ÍÀïÎÏ¤ÎÇäµÑ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥Ð¡¼¥ë¼èÄùÌò¤ä¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥Õ¥í¥¤¥ó¥ÈSD¤Ï¡¢Áª¼ê¤ò°ì¿Í¤â¤·¤¯¤ÏÊ£¿ôÊü½Ð¤·¤¿¸å¤Ç¤Î¤ß¿·¤¿¤ËÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ÏÏ²Èñ²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ê¥É¥¤¥Ä»æ¡ØBild¡Ù¤è¤ê¡Ë
2018-19¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÁ°¤Ë¥·¥ã¥ë¥±¤«¤é¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ÎÃæÈ×¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¥ì¥ª¥ó¡¦¥´¥ì¥Ä¥«¤Ë¤âº£Ç¯²Æ¤Ç¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤òµî¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ºòµ¨µÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥Ñ¥Ö¥í¥Ó¥Ã¥Á¡¢¥Õ¥é¥à¤«¤é¿·²ÃÆþ¤Î¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡¼¥Ë¥ã¤È¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼Áè¤¤¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤«Äê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥É¥¤¥Ä»æ¡ØSüddeutsche Zeitung¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬¥´¥ì¥Ä¥«¤Î³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¤¥Ä»æ¡ØBild¡Ù¤â¤³¤Î¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Î¥´¥ì¥Ä¥«¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£¤Î¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤¬Êä¶¯¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃæÈ×¤Î¥»¥ó¥¿¡¼°Ê³°¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢°ÜÀÒ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤Ïµ¿¤ï¤·¤¤¤È¤â»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³°Ê³°¤Ë¤â¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ê¥Ý¥ê¤¬¥´¥ì¥Ä¥«¤òÊä¶¯¸õÊä¤È¤·¤Æ¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤âÆ±»æ¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
2026Ç¯6·îËö¤Þ¤Ç¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤È¤Î·ÀÌó¤ò»Ä¤¹¥´¥ì¥Ä¥«¤À¤¬¡¢º£²Æ¤ÇÂ¾¥¯¥é¥Ö¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£