【高校野球】夏の甲子園４９代表校出そろう 大阪桐蔭、報徳学園、健大高崎ら強豪続々 石橋、聖カタリナ学園など初出場校にも期待
第１０６回全国高校野球選手権の地方大会は３０日、愛媛で代表校が聖カタリナ学園に決まり、夏の甲子園の全４９代表校が出そろった。８月４日には組み合わせ抽選会が行われ、同７日に開幕。高校球児の真夏の祭典が始まる。
出場校は下記の通り。
北北海道 白樺学園（９年ぶり４度目）
南北海道 札幌日大（初出場）
青森 青森山田（７年ぶり１２度目）
岩手 花巻東（２年連続１２度目）
秋田 金足農（６年ぶり７度目）
山形 鶴岡東（２年ぶり８度目）
宮城 聖和学園（初出場）
福島 聖光学院（３年連続１９度目）
茨城 霞ケ浦（５年ぶり３度目）
栃木 石橋（初出場）
群馬 健大高崎（９年ぶり４度目）
埼玉 花咲徳栄（５年ぶり８度目）
千葉 木更津総合（６年ぶり８度目）
東東京 関東第一（５年ぶり９度目）
西東京 早実（９年ぶり３０度目）
神奈川 東海大相模（５年ぶり１２度目）
山梨 日本航空（３年ぶり７度目）
新潟 新潟産大付（初出場）
長野 長野日大（１５年ぶり２度目）
富山 富山商（２年連続１８度目）
石川 小松大谷（３年ぶり３度目）
福井 北陸（２年連続５度目）
静岡 掛川西（２６年ぶり６度目）
愛知 中京大中京（７年ぶり２９度目）
岐阜 岐阜城北（９年ぶり４度目）
三重 菰野（１６年ぶり３度目）
滋賀 滋賀学園（１５年ぶり２度目）
京都 京都国際（２年ぶり３度目）
大阪 大阪桐蔭（２年ぶり１３度目）
兵庫 報徳学園（６年ぶり１６度目）
奈良 智弁学園（２年連続２２度目）
和歌山 智弁和歌山（２年ぶり２７度目）
岡山 岡山学芸館（５年ぶり３度目）
広島 広陵（２年連続２５度目）
鳥取 鳥取城北（６年ぶり６度目）
島根 大社（３２年ぶり９度目）
山口 南陽工（１４年ぶり４度目）
香川 英明（２年連続４度目）
徳島 鳴門渦潮（７年ぶり８度目）
愛媛 聖カタリナ学園（初出場）
高知 明徳義塾（２年ぶり２３度目）
福岡 西日本短大付（３年ぶり７度目）
佐賀 有田工（２年ぶり３度目）
長崎 創成館（２年連続４度目）
熊本 熊本工（３年ぶり２３度目）
大分 明豊（４年連続１０度目）
宮崎 宮崎商（３年ぶり６度目）
鹿児島 神村学園（２年連続７度目）
沖縄 興南（２年ぶり１４度目）