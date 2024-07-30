【高校野球】夏の甲子園49代表出そろう 愛媛は聖カタリナ学園が初優勝で大トリ切符
第106回全国高校野球選手権（8月7日開幕、甲子園）は30日、愛媛大会の決勝が行われ、聖カタリナ学園が初の甲子園出場を決めた。これで49代表が出そろった。
＜出場校一覧＞
北北海道 白樺学園
南北海道 札幌日大
青森 青森山田
岩手 花巻東
秋田 金足農
山形 鶴岡東
宮城 聖和学園
福島 聖光学院
茨城 霞ケ浦
栃木 石橋
群馬 高崎健康福祉大高崎
埼玉 花咲徳栄
千葉 木更津総合
東東京 関東第一
西東京 早実
神奈川 東海大相模
山梨 日本航空
新潟 新潟産大付
長野 長野日大
富山 富山商
石川 小松大谷
福井 北陸
静岡 掛川西
愛知 中京大中京
岐阜 岐阜城北
三重 菰野
滋賀 滋賀学園
京都 京都国際
大阪 大阪桐蔭
兵庫 報徳学園
奈良 智弁学園
和歌山 智弁和歌山
岡山 岡山学芸館
広島 広陵
鳥取 鳥取城北
島根 大社
山口 南陽工
香川 英明
徳島 鳴門渦潮
愛媛 聖カタリナ学園
高知 明徳義塾
福岡 西日本短大付
佐賀 有田工
長崎 創成館
大分 明豊
熊本 熊本工
宮崎 宮崎商
鹿児島 神村学園
沖縄 興南