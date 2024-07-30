夏の甲子園、49代表出そろう 最多出場は早稲田実、5校が初出場
第106回全国高校野球選手権大会の地方大会は30日、全日程を終え、全49代表校が決まった。
日大三―早稲田実 優勝を決め喜ぶ早稲田実の選手たち=小林一茂撮影
初出場は札幌日大（南北海道）、聖和学園（宮城）、石橋（栃木)、新潟産大付（新潟）、聖カタリナ（愛媛）の5校で、聖和学園と新潟産大付は春夏通じて初の甲子園となる。最多の出場回数は早稲田実（西東京）の30回。大社（島根）は32年ぶりに出場する。
組み合わせ抽選会は8月4日に大阪市内で開催され、7日に阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で開幕する。
■全49代表の一覧
北北海道:白樺学園（9年ぶり4回目）
南北海道:札幌日大（初出場）
青森:青森山田（7年ぶり12回目）
岩手:花巻東（2年連続12回目）
秋田:金足農（6年ぶり7回目）
山形:鶴岡東（2年ぶり8回目）
宮城:聖和学園（初出場）
福島:聖光学院（3年連続19回目）
茨城:霞ケ浦（5年ぶり3回目）
栃木:石橋（初出場）
群馬:健大高崎（9年ぶり4回目）
埼玉:花咲徳栄（5年ぶり8回目）
千葉:木更津総合（6年ぶり8回目）
東東京:関東第一（5年ぶり9回目）
西東京:早稲田実（9年ぶり30回目）
神奈川:東海大相模（5年ぶり12回目）
山梨:日本航空（3年ぶり7回目）
静岡:掛川西（26年ぶり6回目）
愛知:中京大中京（7年ぶり29回目）
岐阜:岐阜城北（9年ぶり4回目）
三重:菰野（16年ぶり3回目）
新潟:新潟産大付（初出場）
長野:長野日大（15年ぶり2回目）
富山:富山商（2年連続18回目）
石川:小松大谷（3年ぶり3回目）
福井:北陸（2年連続5回目）
滋賀:滋賀学園（15年ぶり2回目）
京都:京都国際（2年ぶり3回目）
大阪:大阪桐蔭（2年ぶり13回目）
兵庫:報徳学園（6年ぶり16回目）
奈良:智弁学園（2年連続22回目）
和歌山:智弁和歌山（2年ぶり27回目）
岡山:岡山学芸館（5年ぶり3回目）
広島:広陵（2年連続25回目）
鳥取:鳥取城北（6年ぶり6回目）
島根:大社（32年ぶり9回目）
山口:南陽工（14年ぶり4回目）
香川:英明（2年連続4回目）
徳島:鳴門渦潮（7年ぶり8回目）
愛媛:聖カタリナ（初出場）
高知:明徳義塾（2年ぶり23回目）
福岡:西日本短大付（3年ぶり7回目）
佐賀:有田工（2年ぶり3回目）
長崎:創成館（2年連続4回目）
熊本:熊本工（3年ぶり23回目）
大分:明豊（4年連続10回目）
宮崎:宮崎商（3年ぶり6回目）
鹿児島:神村学園（2年連続7回目）
沖縄:興南（2年ぶり14回目）