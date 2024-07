(MCU)でホークアイ役を演じたジェレミー・レナーが、同じく“オリジナルのアベンジャーズ”であるアイアンマン役ロバート・ダウニー・Jr.の復帰に衝撃を受けていたことを明かした。

来たる『アベンジャーズ:ドゥームズデイ(原題)』『アベンジャーズ:シークレット・ウォーズ(原題)』でダウニー・Jr.が演じるのは、大型ヴィランのドクター・ドゥーム/ヴィクター・フォン・ドゥーム。MCUの顔だった俳優が悪役として帰ってくるという展開に、世界中のファンが衝撃を受けたが、レナーも同じだったようだ。

「ぜんぜん知らなかった、あのやろう何も教えてくれなかった」と、レナーは米の取材にてこぼしている。「僕たちは良い友達なんですよ」と強調しながら。

(C) 2024 MARVEL.

ダウニー・Jr.とレナーのほか、キャプテン・アメリカ役のクリス・エヴァンス、ブラック・ウィドウ役のスカーレット・ヨハンソン、ソー役のクリス・ヘムズワース、ハルク役のマーク・ラファロは今でもグループチャットでつながる仲。ダウニー・Jr.復帰の知らせを聞いたレナーは、チャット上で大量のメッセージを送りつけたという。「“どういうこと? 僕たちに隠してたのか?”って。すごいニュースだ、本当にびっくりしました」

ドクター・ドゥーム役をダウニー・Jr.が演じることは、どうやらMCUのキャスト陣にも徹底的に伏せられていた模様。『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド(原題)』に主演するサム・ウィルソン役のアンソニー・マッキーや、『サンダーボルツ*(原題)』でエレーナ役を再演するフローレンス・ピューも、このニュースが発表されたサンディエゴ・コミコンの会場で取材陣の直撃を受けるや、しばし驚愕の表情で固まっている。

Florence Pugh's jaw drops when she sees Robert Downey Jr. return as Victor von Doom: "I bet it went insane in there!"