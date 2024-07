【新シリーズ「麦わらお帽子」】7月30日~順次発売

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、新シリーズ「麦わらお帽子」のぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンを、8月2日よりディズニーストア店舗で、また7月30日よりディズニーストア一部店舗とディズニー公式オンラインストアにて順次発売する。

「麦わらお帽子」は、麦わら帽子がポイントの夏らしさ満点の新シリーズ。本シリーズでは、プーさんやイーヨー、ピグレットに加えてスティッチ、スクランプのぬいぐるみやぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンが展開される。

新シリーズ「麦わらお帽子」

ぬいぐるみ

ぬいぐるみは、麦わら帽子に大きなひまわりやプルメリアの花を飾り、見た目も涼やかで、どの角度から見ても季節感いっぱいの仕上がりになっている。

美味しそうなスイカやアイスクリームを手にしているプーさんやスティッチ、風で麦わら帽子が飛ばされそうになって思わずウインクしているピグレット、心地よい夏の風を感じているような表情のイーヨーなど、キャラクターごとの夏らしい細かなデザインとなっている。

「プーさん ぬいぐるみ 麦わらお帽子」

価格:3,600円

「スティッチ ぬいぐるみ 麦わらお帽子」

価格:3,600円

「イーヨー ぬいぐるみ 麦わらお帽子」

価格:3,600円

「ピグレット ぬいぐるみ 麦わらお帽子」

価格:3,000円

「スクランプ ぬいぐるみ 麦わらお帽子」

価格:3,000円

ぬいぐるみキーチェーン

ぬいぐるみキーチェーンは、キャラクターが大きな麦わら帽子を抱えたデザイン。帽子はひまわりやプルメリアの花で飾られ、まるで夏のブーケを持っているようなポーズとなっている。鮮やかで涼し気な帽子がよく似合う、キャラクターの可愛らしい表情も特徴。スクランプは、大きな麦わら帽子に座り、ブランコのようにゆらゆら揺れるリゾート感のあるデザインになっている。

「プーさん ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン 麦わらお帽子」

価格:2,600円

「スティッチ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン 麦わらお帽子」

価格:2,600円

「イーヨー ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン 麦わらお帽子」

価格:2,600円

「ピグレット ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン 麦わらお帽子」

価格:2,600円

「スクランプ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン 麦わらお帽子」

価格:2,600円

「うるぽちゃちゃん」から「麦わらお帽子」シリーズのぬいぐるみが登場!

「うるぽちゃちゃん」から、麦わら帽子をかぶったプーさんとピグレット、イーヨーのぬいぐるみが登場。右手にひまわりを持ち、それぞれ色違いのスカーフを身に着けている。両手をあげて夏を楽しんでいるようなポージングがキュートな、夏らしさを感じられるデザインのぬいぐるみとなっており、お揃いの小さな麦わら帽子に、天然素材を使用しているのもポイント。

「プーさん ぬいぐるみ うるぽちゃちゃん 麦わらお帽子」

価格:1,500円

「ピグレット ぬいぐるみ うるぽちゃちゃん 麦わらお帽子」

価格:1,500円

「イーヨー ぬいぐるみ うるぽちゃちゃん 麦わらお帽子」

価格:1,500円

(C) Disney (C) Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.