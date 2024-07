サーティワンアイスクリームにて現在第1弾が大好評発売中の「ハッピーフレンズすみっコぐらし」に、第2弾がやってきた。新キャラクター「えびてんのしっぽ」が登場する!「ハッピーフレンズ」は、お好きなスモールサイズのアイスクリームにホイップクリームやカラースプレーをトッピングし、かわいいキャラクターのチョコレートがのっているお子さまも大好きな人気商品。現在サンエックスの人気キャラクター『すみっコぐらし』と「ハッピーフレンズ」のコラボレーション第1弾が開催中だが、このたびコラボ第2弾情報が到着!第2弾として、「ねこ」「ぺんぎん?」に加えてなんと、新キャラクターの「えびてんのしっぽ」が登場する。

コラボ「ハッピーフレンズ」にはみにっコのかわいいピックもそれぞれ付属し、第1弾と同様、カップにシール付きスリーブがついてくるので食べたあとも楽しく遊べちゃう♪シールの種類は全部で3種類。どれもかわいくて、全部食べたくなっちゃう!かわいいがいっぱいの「すみっコぐらし」の世界をサーティワンのアイスクリームと一緒に楽しんでね♪(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.