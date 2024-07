あたらよが、スマートフォン・PC向けRPG『メメントモリ』に登場する「アムレート」の“ラメント”(キャラクター専用ソング)を書き下ろした。『メメントモリ』はバンク・オブ・イノベーションにて配信中のRPGで、あたらよは作中の新キャラクター「[夏の日の夢]アムレート」をイメージし新曲「realize」を書き下ろし。切なくも前に向かって進んでいく強さと儚さを持ち合わせたバラードソングとなった。

アルバム『朝露は木漏れ日に溶けて』



発売日:2024年9月11日(水)予約:https://asab.lnk.to/komorebi<CD+ DVD>¥5,400 +税 RZCB-87141/B[CD収録内容]01 「僕は...」02 明け方の夏03 リフレイン04 realize05 少年、風薫る06 君と07 光れ08 「僕は...」(Piano ver.)[DVD収録内容]Atarayo First Asia Tour 2024祥月 / 悲しいラブソング / 10月無口な君を忘れる / 晴るる / 夏霞 / 嘘つき / 「知りたくなかった、失うのなら」 / 52 / outcry / 極夜 / 空蒼いまま / 少年、風薫る / 光れ / 「僕は...」Short Documentary Film -Atarayo First Asia Tour 2024-Bonus : あたらよ Audio Commentary【CD+Blu-ray】¥5,400 +税 RZCB-87142/B[CD収録内容]01 「僕は...」02 明け方の夏03 リフレイン04 realize05 少年、風薫る06 君と07 光れ08 「僕は...」(Piano ver.)[Blu-ray収録内容]Atarayo First Asia Tour 2024祥月 / 悲しいラブソング / 10月無口な君を忘れる / 晴るる / 夏霞 / 嘘つき / 「知りたくなかった、失うのなら」 / 52 / outcry / 極夜 / 空蒼いまま / 少年、風薫る / 光れ / 「僕は...」Short Documentary Film -Atarayo First Asia Tour 2024-Bonus : あたらよ Audio Commentary【CD only】¥2,400 +税 RZCB-87143[CD収録内容]01 「僕は...」02 明け方の夏03 リフレイン04 realize05 少年、風薫る06 君と07 光れ08 「僕は...」(Piano ver.)