株式会社スクウェア・エニックスは、2024年8月29日発売予定のPS5/PS4/Xbox Series X|S/Windows/Steam向けアクションRPG『聖剣伝説 VISIONS of MANA』の無料体験版を、本日より配信開始した。また、あわせて最新トレーラーも公開となった。本作は、約17年の時を経て王道ファンタジーRPGとして原点回帰した、「聖剣伝説」シリーズ完全新作。自然や精霊とのつながりを感じられる世界観、豊かな色彩と温かみのあるグラフィックなどは本作でも健在。様々なロケーションをシームレスに感じられるセミオープンフィールドでは、スピード感のあるバトルや広い世界を探索する際に立体的なアクションを盛り込むことで、遊びの幅が格段に進化した。

本体験版では『聖剣伝説 VISIONS of MANA』ゲーム本編シナリオの一部と、スピーディなアクションバトル、広大なセミオープンフィールドの探索を時間制限なく楽しむことができる。ヴァル、カリナ、モートレアの3人がプレイアブルキャラクターとして操作でき、サポートキャラクターとしてヒナとラムコが同行する。体験版をプレイすると、『聖剣伝説 VISIONS of MANA』本編で使えるヴァル専用武器を序盤から入手することができる。※体験版のセーブデータが本体に保存されている状態で、製品版をニューゲームからスタートし、1章まで進めることで特典を受け取ることができます。※この特典のアイテムはゲームを進めることでも入手が可能です。※「グラディウス」は1章でヴァルが操作可能になると装備できるようになります。※「ファルクス」は風のクラスへクラスチェンジすると装備できるようになります。※「ホーンランス」は月のクラスへクラスチェンジすると装備できるようになります。※体験版としてコンパクトにまとめられた内容となっており、製品版への引き継ぎはございません。※特典を受け取るためには、最新のアップデートファイルを必ず製品版に適用してからプレイを開始してください。『聖剣伝説 VISIONS of MANA』は、PS5/PS4/Xbox Series X|S/Windows/Steam向けに2024年8月29日発売予定。