¹©Æ£ÀÅ¹á¡¢Èþ¤·¤µºÝÎ©¤Ä¡È¥í¥ó¥°¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶Ã²¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¯¤Æ¹û¤ì¹û¤ì¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¤¬29Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÈÖÁÈ½Ð±é»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö°ì½ÖCocomi¤Á¤ã¤ó¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¾Î»¿½¸¤Þ¤ë¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á
¡¡¹©Æ£¤Ï¡ÖÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ønews every.¡ÙÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤¹¡¦¤Þ¤¿¤ó!¡¿ZIP!¡Ù¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Î°áÁõ¤ò¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢V¥Í¥Ã¥¯¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¤Î¥Õ¥ì¥¢¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥â¥Î¥¯¥í¥³¡¼¥Ç¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¹õ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ëÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÂÄ¹¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¯¤Æ¹û¤ì¹û¤ì¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Î¥¹¥¿¥¤¥ëÎ®ÀÐ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ê¤¯¤É¤¦¤·¤º¤«¡Ë
1970Ç¯4·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£1980Ç¯Âå¡¢¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤È87Ç¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¶ØÃÇ¤Î¥Æ¥ì¥Ñ¥·¡¼¡Ù¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°Ê¹ß¡ØMUGO¡¦¤ó¡Ä¿§¤Ã¤Ý¤¤¡Ù¡ØÍò¤ÎÁÇ´é¡Ù¡Ø¤¯¤Á¤Ó¤ë¤«¤éÕ»Ìô¡Ù¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÈ¯É½¡£2000Ç¯¤Ë¤ÏÅö»þSMAP¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È·ëº§¡£Ä¹½÷¤ÏCocomi¤ÎÌ¾Á°¤Ç¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¡¢¼¡½÷¤ÏKoki,¤ÎÌ¾Á°¤Ç¥â¥Ç¥ë¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¹©Æ£ÀÅ¹á¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@kudo_shizuka¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö°ì½ÖCocomi¤Á¤ã¤ó¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¾Î»¿½¸¤Þ¤ë¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á
¡¡¹©Æ£¤Ï¡ÖÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ønews every.¡ÙÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤¹¡¦¤Þ¤¿¤ó!¡¿ZIP!¡Ù¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Î°áÁõ¤ò¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢V¥Í¥Ã¥¯¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¤Î¥Õ¥ì¥¢¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥â¥Î¥¯¥í¥³¡¼¥Ç¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¢£¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ê¤¯¤É¤¦¤·¤º¤«¡Ë
1970Ç¯4·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£1980Ç¯Âå¡¢¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤È87Ç¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¶ØÃÇ¤Î¥Æ¥ì¥Ñ¥·¡¼¡Ù¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°Ê¹ß¡ØMUGO¡¦¤ó¡Ä¿§¤Ã¤Ý¤¤¡Ù¡ØÍò¤ÎÁÇ´é¡Ù¡Ø¤¯¤Á¤Ó¤ë¤«¤éÕ»Ìô¡Ù¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÈ¯É½¡£2000Ç¯¤Ë¤ÏÅö»þSMAP¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È·ëº§¡£Ä¹½÷¤ÏCocomi¤ÎÌ¾Á°¤Ç¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¡¢¼¡½÷¤ÏKoki,¤ÎÌ¾Á°¤Ç¥â¥Ç¥ë¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¹©Æ£ÀÅ¹á¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@kudo_shizuka¡Ë