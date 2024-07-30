TRENDZ、日本デビュー日に新宿アルタでイベント開催
7月31日にavex traxより日本デビューするグローバルルーキーTRENDZが、日本デビューを記念し、新宿アルタのバルコニースペースにてデビューイベントを開催する。
今回のイベントではミニライブはもちろん、日本デビュー曲「REBIRTH」のミュージックビデオもビジョンにて初解禁。
「REBIRTH」はデビューミニアルバムと同タイトルで、まわりに振り回されず、王道のスタイルではなくても自分たちのスタイルを貫いていくというTRENDZの意志を感じられる楽曲だ。同世代を生きていくZ世代へ、夢や未来が理想と違っても周りの言葉ではなく、自分たちが正しいと信じる信念を押し進めていく強いメッセージを込めているという。
TRENDZ日本デビューイベント
※イベントは30分を予定
場所：新宿アルタ(東京都新宿区新宿3-24-3)
日本デビューミニアルバム『REBIRTH』
Pre-add / Pre-save：https://avex.lnk.to/REBIRTH
■CD+PHOTOBOOK（5,500円 税込／AVCD-63596/初回生産限定盤）
■CD+Blu-ray（4,400円 税込／AVCD-63597）
■CDのみ（2,420円 税込／AVCD-63598）
■メンバー別 全7形態 ※mu-mo SHOP限定商品（2,200円 税込）
-HANKOOK-【初回生産限定(CD)】（AVC1-63599）
-HAVIT-【初回生産限定(CD)】（AVC1-63600）
-LEON-【初回生産限定(CD)】（AVC1-63601）
-YOONWOO-【初回生産限定(CD)】（AVC1-63602）
-ra.L-【初回生産限定(CD)】（AVC1-63603）
-EUNIL-【初回生産限定(CD)】（AVC1-63604）
-YECHAN-【初回生産限定(CD)】（AVC1-63605）
CD特典
汎用特典：2Lサイズ生写真 (※3形態合計)
法人特典
・タワーレコード：チェキ風生写真（メンバー別ランダム7種）
・HMV：チェキ風生写真（メンバー別ランダム7種）
・amazon：メガジャケ（各形態ごと絵柄）
・楽天ブックス：オリジナル缶バッジ（メンバー別ランダム）
・セブンネットショッピング：ミニアクリルキーホルダー（メンバー別ランダム）
・mu-moショップ：スマホステッカー （メンバー別ランダム）
＜TRENDZ JAPAN DEBUT SHOWCASE -REBIRTH-＞
2024年08月10日(土) 開場18:15/開演19:00 [神奈川]KT Zepp Yokohama
【受付対象席種】
全席指定:8,800円（税込）
一般発売詳細
https://avex.jp/trendz/news/detail.php?id=1117006
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