´±Ë¼Ä¹´±¡¢ÀÄ¿¹¤Î¼õ¤±Æþ¤ì´¿·Þ¡¡Ãæ´ÖÃùÂ¢»ÜÀß¤Î»ÈÍÑºÑ¤ß³ËÇ³ÎÁ
¡¡ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï30Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÀÄ¿¹¸©¤ÎµÜ²¼½¡°ìÏºÃÎ»ö¤Ë¤è¤ëÆ±¸©¤à¤Ä»Ô¤ÎÃæ´ÖÃùÂ¢»ÜÀß¤Ç¤Î¸¶È¯»ÈÍÑºÑ¤ß³ËÇ³ÎÁ¼õ¤±Æþ¤ìÉ½ÌÀ¤ò´¿·Þ¤·¤¿¡£¡ÖÃùÂ¢Ç½ÎÏ¤Î³ÈÂç¤Ï°ÂÄêÅª¤«¤Ä·ÑÂ³Åª¤Ë¸¶È¯¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤ÊÀ¯ºö²ÝÂê¤À¡£ÃÎ»ö¤ÎÈ½ÃÇ¤ÏÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£»ö¶È³«»Ï¤Ë¸þ¤±¤¿ºî¶È¤òÃå¼Â¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Ãæ´ÖÃùÂ¢»ÜÀß¤«¤é¤ÎÇ³ÎÁÈÂ½ÐÀè¤È¤·¤ÆÁÛÄê¤µ¤ì¤ëÆ±¸©Ï»¥±½êÂ¼¤ÎºÆ½èÍý¹©¾ì·úÀß¤Ë´Ø¤·¡ÖÁá´ü´°À®¤Ë¸þ¤±¡¢À¯ÉÜ¤â»ö¶È¼Ô¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤êÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¡×¤È¸ÀÌÀ¡£ºÇÄ¹¤Ç¡Ö50Ç¯´Ö¡×¤È¤·¤¿ÃùÂ¢´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«¼£ÂÎ¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤Ï¸¶»ÒÎÏ»ö¶È¤ò¿Ê¤á¤ë¾å¤Ç´ðËÜ¤À¡£ÌóÂ«¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½Å»ë¤¹¤ë¤è¤¦»ØÆ³¤¹¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£