【「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」TRPG】2025年春 発売予定

富士見書房は、フロム・ソフトウェアが開発するゲーム「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」をTRPG化し、2025年春に刊行すると発表した。

制作はグループSNEが担当。同社は過去に「DARK SOULS」、「ELDEN RING」のTPRG化も担当している。他「ソード・ワールド」シリーズ、「ロードス島戦記RPG」、「ゴブリンスレイヤーTRPG」などを制作している。詳細は後日公開予定。

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)1997-2024 FromSoftware, Inc. All rights reserved.