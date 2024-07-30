【無料配信】冷蔵でも冷凍でもない“第3の保存技術”で食流通に革命を起こす：ブレイクスルー
7月27日（土）に放送した「ブレイクスルー」を、「ネットもテレ東」「TVer」「テレ東BIZ」で配信中！
※「ネットもテレ東」「TVer」は期間限定無料配信、「テレ東BIZ」は無期限有料配信。
小説家・真山仁が現場取材！ 世の中を変えようと、常識や限界を突破して新たな道を切り拓こうと挑戦するプロジェクトリーダー・起業家・研究者など“開拓者”に迫る！
【動画】冷蔵でも冷凍でもない“第3の保存技術”で食流通に革命を起こす
世界初の新技術で食品を新鮮なまま何カ月も長期間保存する「ZEROCO」。“温度0℃・湿度100％”付近という凍らないギリギリの環境を作り出すことで、食材や料理の長期保存を可能にしたという。
開発の陣頭指揮をとるのは日本にカフェ文化を根付かせた一人、「WIRED CAFÉ」など80店舗を展開する「カフェ・カンパニー」創業者の楠本修二郎。新技術でニッポンの食流通に革命を起こそうとする開拓者に小説家・真山仁が迫る！
出演：真山仁（小説家）、佐々木明子（テレビ東京アナウンサー）
開拓者：ZEROCO社長 楠本修二郎 氏 （カフェ・カンパニー創業者）
ナレーター：谷田歩（俳優）
※「ネットもテレ東」「TVer」は期間限定無料配信、「テレ東BIZ」は無期限有料配信。
小説家・真山仁が現場取材！ 世の中を変えようと、常識や限界を突破して新たな道を切り拓こうと挑戦するプロジェクトリーダー・起業家・研究者など“開拓者”に迫る！
【動画】冷蔵でも冷凍でもない“第3の保存技術”で食流通に革命を起こす
世界初の新技術で食品を新鮮なまま何カ月も長期間保存する「ZEROCO」。“温度0℃・湿度100％”付近という凍らないギリギリの環境を作り出すことで、食材や料理の長期保存を可能にしたという。
開発の陣頭指揮をとるのは日本にカフェ文化を根付かせた一人、「WIRED CAFÉ」など80店舗を展開する「カフェ・カンパニー」創業者の楠本修二郎。新技術でニッポンの食流通に革命を起こそうとする開拓者に小説家・真山仁が迫る！
出演：真山仁（小説家）、佐々木明子（テレビ東京アナウンサー）
開拓者：ZEROCO社長 楠本修二郎 氏 （カフェ・カンパニー創業者）
ナレーター：谷田歩（俳優）