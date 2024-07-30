Æ£ËÜÈþµ®¡¢»Ò¤É¤â¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó°éÀ®¹½ÁÛ¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Î¿Æ¤Ï¤ß¤ó¤Ê»×¤Ã¤Æ¤ë¡×Áª¼ê¤Î³èÌö¤Ë¿¨È¯
Æ£ËÜÈþµ®¡Ê39¡Ë¤¬¡¢Ì¼¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó°éÀ®¤ÎÌ´¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£30Æü¡¢Åìµþ¡¦¸¶½É¤Î¥¨¥³¥Õ¥¡¡¼¥à¥«¥Õ¥§632¸¶½É¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡Ö¿¿²Æ¤Î¤Ò¤ó¤ä¤ê¤Ë¤ó¤¸¤ó¥«¥Õ¥§¡¡by KAGOME¡×È¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ê¸ÞÎØ¡Ë´ÑÀï¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢ÁÔÂç¤Ê¡©¡¡¥×¥é¥ó¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¤â´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¦¤Á¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡£Ä¹½÷¤¬¾®³Ø3Ç¯À¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤¿¤é¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÁÀ¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Í¤È¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Ê¤¬¤éº£Æü¤³¤³¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£Â¿Ê¬¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¿Æ¤Ï¤ß¤ó¤Ê»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÛÁü¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ£ËÜ¤Ï09Ç¯¤Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢ÉÊÀî¾±»Ê¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¤È·ëº§¡£12Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢15Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢20Ç¯¤Ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾±»Ê¤â¸ÞÎØ´ÑÀï¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡Ö¤³¤ÎÁ°¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢½ÀÆ»¤â¶â¥á¥À¥ë¤ò¤È¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤È¤«¤â¸«¤Æ¤¤¤Æ¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£