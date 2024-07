ラーメン王が選ぶ「今食べたい」ラーメン10選 2024（西日本編）

ラーメン王・小林孝充さんが、2024年の今だからこそ食べたいラーメン10店を選んでくれました。第3弾は「西日本編」!

ラーメン王の異名を持つ小林孝充さんが、2024年の「今食べたい10店」をエリアごとにピックアップしてくれました! 映えあるその店舗と、選んだ理由について伺います。「東京編」「東日本編」に続き、今回は「西日本編」をお届け。

1. 西町大喜(富山県・富山市)

ラーメンでブラックと言えばやはり「富山ブラック」。近年「○○ブラック」というラーメンが全国で見られるようになりましたが、それも富山ブラックが有名になったからこそでしょう。その富山ブラックの元祖と言われるのがこの「西町大喜」。

中華そば 並(950円) 出典:withupdesignworxさん

見た目の黒さ通りにしょっぱいスープにしょっぱいメンマ。そして胡椒が強烈に利いています。ご飯を片手にラーメンをおかず代わりに食べ進めるラーメンです。

モチモチの太麺 出典:虎太郎がゆくさん

2. 鉢ノ葦葉(三重県・四日市市)

<店舗情報>◆西町大喜 西町本店住所 : 富山県富山市太田口通り1-1-7TEL : 076-423-3001

三重県のトップランナーであり、百名店を長年キープし続けているのがこの「鉢ノ葦葉(はちのあしは)」。「食べログ ラーメン WEST 百名店」です。

特製らー麺(塩味・1,850円) 出典:シナさん

塩味と醤油味がありますが、お店のおすすめは塩味。出てくると淡く澄んだ黄金色の非常に美しいスープに心が躍ります。飲むと魚介が利きつつクリアな味わい。上にのってくる揚げネギが非常に香りがいいです。今年はテレビ番組でも全国上位の店として紹介され、三重に行ったときには是非食べて欲しいお店です。

軟らかめのストレート細麺 出典:シナさん

3. カドヤ食堂(大阪府・大阪市)

<店舗情報>◆らーめん 鉢ノ葦葉住所 : 三重県四日市市城北町1-12 ル・グラン 1FTEL : 059-351-5227

非常においしい店が増えた大阪で結局のところどこでラーメンを食べるべきなのかと言われたら、やはりまずは「カドヤ食堂」を食べてから。「食べログ ラーメン OSAKA 百名店」選出店であり、大阪のラーメンはここを食べずには語れないです。

中華そば(1,300円) 出典:みしゅらんちひろさん

小麦粉からこだわった麺のおいしさや素材感のあるスープなど、すべてが美しく仕上げられており、間違いなく大阪のトップランナーといえるお店です。

つけそばも人気 出典:虎太郎がゆくさん

4. ぶたのほし(兵庫県・尼崎市)

<店舗情報>◆カドヤ食堂 総本店住所 : 大阪府大阪市西区新町4-16-13 キャピタル西長堀 1FTEL : 06-6535-3633

兵庫で豚骨ラーメンを食べるならばここ! 京都に本店を構える「無鉄砲」出身の店主が作るラーメンは単に濃厚なだけではなくうまみと味のバランスが良く非常に食べやすい仕上がりとなっています。「食べログ ラーメン WEST 百名店」選出店。

とんこつスペシャル(1,350円) 出典:毎日外食グルメ豚さんさん

不定期で提供される15食限定のラーメンは前の日から待ち続けないと食べられないとか。

中太縮れ麺 出典:毎日外食グルメ豚さんさん

5. すみれ(鳥取県・東伯郡)

<店舗情報>◆ぶたのほし住所 : 兵庫県尼崎市長洲西通1-16-7TEL : 06-7709-5319

2023年には鳥取ラーメンシンポジウムも開かれ、盛り上がりを見せる鳥取ラーメン。代表的な鳥取ラーメンと言えば県西を中心にたくさんのお店が存在している鳥取牛骨ラーメン。その牛骨ラーメンの中の代表格ともいえるのがこちらのお店。

ラーメン(並・650円)+ゆで卵(80円) 出典:mods35_2さん

鶏や豚骨のスープに慣れた県外の人は牛骨のうまみに衝撃を受けること間違いないでしょう。

6. 笠北(岡山県・井原市)

<店舗情報>◆すみれ住所 : 鳥取県東伯郡琴浦町大字浦安189TEL : 0858-52-2817

ここのところ親鳥のガラを使った力強いうまみのスープが注目を集めはじめています。それも岡山県の笠岡ラーメンの影響が非常に大きいと言っていいでしょう。そしてその笠岡ラーメンの中でおすすめしたいのがこの笠北。

中華そば(700円) 出典:グルメマップコレクターさん

力強さと上品さを同居させた笠岡ラーメンの進化系とも言える一杯を提供しています。お店があるのは笠岡市内ではなく笠岡の北に位置する井原市なのですが、足を延ばす価値があります。

7. きさく(広島県・広島市)

<店舗情報>◆中華そば専門店 笠北住所 : 岡山県井原市井原町323-4TEL : 0866-63-4422

首都圏に着実に根付いてきている広島風の汁なし担々麺。その元祖と言われているのがこの「きさく」です。

汁なし担々麺(580円) 出典: 辣油は飲み物さん

一般的な汁なし担々麺と違い芝麻醤を使わずに葱とひき肉を麺に絡めてあっさりと食べさせるのが特徴的。それをご飯と一緒に食べるという方式で広島のご当地麺として広く認知されるまでになりました。

よく混ぜて食べる 出典:辣油は飲み物さん

8. はまんど(香川県・三豊市)

<店舗情報>◆きさく住所 : 広島県広島市中区舟入川口町5-13 佐々木ビル 1FTEL : 082-231-0317

香川県と言えば讃岐うどん。おそらく香川県を訪れた人はまずうどんを食べることでしょう。「食べログ ラーメン WEST 百名店」選出店である「はまんど」の店主は、そんな讃岐うどんに負けないラーメンを作るべく、讃岐うどんをとことん研究。その結果、地元テレビ局の「讃岐うどん王選手権」で優勝して初代讃岐うどん王になったという異色の経歴の持ち主。

はまんど(850円) 出典:中性脂肪診断士さん

そのイリコの利いたスープと麺のおいしさで、かつてテレビ番組で日本一と紹介されたこともあるほど。香川県で讃岐うどんしか食べないなんてもったいない!

モチっとした縮れ麺 出典:中性脂肪診断士さん

9. 博多一双(福岡県・福岡市)

<店舗情報>◆はまんど住所 : 香川県三豊市三野町大見3873-1TEL : 0875-72-1985

「食べログ ラーメン OSAKA 百名店」の登場で大阪が別枠になったことで、福岡県からも多数のラーメン 百名店が生まれましたが、それより前から4年間百名店を守り続けている「博多一双」。博多で安定して行列を作り続けています。

ラーメン(800円) 写真:お店から

呼び戻し方式を使ったそのスープは非常に濃厚で、「豚骨カプチーノ」と呼ばれるほど表面が泡立っています。そしてこの博多一双が今年6月に新横浜ラーメン博物館に出店! 関東の人もこの機会に是非。

10. いちげん。(佐賀県・佐賀市)

<店舗情報>◆博多一双 博多駅東本店住所 : 福岡県福岡市博多区博多駅東3-1-6TEL : 092-472-7739

実は佐賀はあまり知名度こそないものの非常にラーメンのレベルが高い地域。おいしい豚骨を食べたいのであれば佐賀に行けという人もいるほどです。

いちげん。ラーメン(1,480円) 出典:Wアクセルローズさん

最新の「食べログ ラーメン WEST 百名店」で、そんな佐賀からも2軒、ラーメン 百名店が生まれました。そのうちの一軒がこの「いちげん。」。うまみがあり滑らかな舌触りの豚骨スープに上に卵黄がのってきてうまい!

卵黄を麺に絡めながら 出典:tamtam0306さん

<店舗情報>◆佐賀ラーメン いちげん。住所 : 佐賀県佐賀市川副町大字西古賀925-1TEL : 0952-45-7865

※価格は税込です。

教えてくれた人

小林孝充

TVチャンピオンラーメン王選手権第8回・第10回優勝。歴代ラーメン王によるラーメン大王決定戦で優勝し初代ラーメン大王に。ラーメンの食べ歩きは全都道府県に及び、これまでに食べたラーメンの杯数は16,000杯を超える。ラーメンに限らずうまいもの好きで、他のジャンルも積極的に食べ歩く。ラーメンWalker百麺人。TV・雑誌登場多数。

文:小林孝充・食べログマガジン編集部

The post ラーメン王が選ぶ「今食べたい」ラーメン10選 2024(西日本編) first appeared on 食べログマガジン.