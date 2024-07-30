¡Ö»ÒµÜ¤¬¹õ¤¤¡×¤È¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¡Ä¼Â·ºÈ½·è¡íÈþ¿©²È¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸»Õ¡í¡Ö¤·¤Ö¤Á¤«¤ÎÉã¡×Ë¡Äî¤ÇÀ®¤ì¤Î²Ì¤Æ»Ñ
½÷À¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤ÆÉÔÆ±°ÕÀ¸ò¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿Àê¤¤»Õ¤ÎÀ®ÅÄÊ¸¾ÍÈï¹ð¡Ê65¡Ë¤ÎÈ½·è¸øÈ½¤¬£··î19Æü¤ËÅìµþÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¡¢Ä¨Ìò£´Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£
À®ÅÄÈï¹ð¤Ï¡Ö¤·¤Ö¤Á¤«¤ÎÉã¡×¤ò¼«¾Î¤·¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«±Ø¤Ë¤¢¤ëÃÏ²¼³¹¤ÇÀê¤¤»Õ¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£½ÂÃÏ²¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀê¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ö·ï¤Ï¡Ç23Ç¯£¹·î18Æü¤Î¸áÁ°10»þ¤«¤é¸á¸å£±»þ¤Î´Ö¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
À®ÅÄÈï¹ð¤Ï¡¢¡Ç23Ç¯£¹·î10Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Àê¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÎø°¦¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤ËÍè¤¿40Âå½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎÙ¤Ë¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤«¤é¤·¤«À¸¤Þ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸åÆü¡¢¿ÀÍÍ¤Î¤ª¹ð¤²¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö£¹·î18Æü¤Ë¡¢À®ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï½÷À¤ÈºÆ²ñ¡£¡Ø¤·¤Ö¤Á¤«¤ÎÉã¡Ù¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¡¢¤Ê¤«¤ÐÀöÇ¾¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿½÷À¤ò¥Û¥Æ¥ë¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î»ÒµÜ¤Ï¹õ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ»Ò¤É¤â¤¬Æþ¤ì¤Ê¤¤¡£¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¤·¤Æ¼£¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤¤¡¢½÷À¤Î¶»¤ä²¼È¾¿È¤ò¿¨¤ë¤Ê¤É¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎºÝ¡¢¡Ø·ù¤Ê¤é·ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È»öÁ°¤ËÅÁ¤¨¤Æ¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Èï³²½÷À¤ÏÊÌ¤ÎÀê¤¤»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÈï³²¤Ëµ¤ÉÕ¤¡¢·Ù»¡¤ËÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï»Ü½Ñ¤Î°ì´Ä¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£½÷À¤ÎÉÔ°Â¿´Íý¤ò¹ª¤ß¤ËÍøÍÑ¤·¡¢Àµ¾ï¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤ÎÈÈ¹Ô¤Ï¤«¤Ê¤ê°¼Á¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
À®ÅÄÈï¹ð¤ÏÂáÊáÁ°¡¢¤«¤Ê¤ê±©¿¶¤ê¤Î¤¤¤¤Êë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£Èþ¿©²È¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¤Ï¹âµé¤½¤¦¤ÊÁú¹ß¤êµíÆù¡¢¼÷»Ê¡¢³¤Á¯¤Ê¤É¤Î¥°¥ë¥á¼Ì¿¿¤òÉÑÈË¤ËÅê¹Æ¡£¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡Ö¤·¤Ö¤Á¤«¤ÎÉã¡£½ÂÃ«ÃÏ²¼³¹¤Î¿Íµ¤¤ÎÀê¤¤»Õ¡×¤Èµ¤·¡¢Â¾¤Ë¤â¡Ö¥¢¥í¥Þ¥¨¥¹¥Æ¡£¥¿¥ó¥È¥é¥¨¥¹¥Æ¡£»Ü½Ñ»Õ¡£Ãøºî¤Î¥¨¥¹¥ÆËÜ¤Ï20ËüÉô°Ê¾å¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¸¸À¤¬ÊÂ¤Ö¡£¤½¤ó¤Ê»õ¤¬Éâ¤¯¤è¤¦¤ÊÊ¸¸À¤È¤È¤â¤Ë½ÀÏÂ¤½¤¦¤ÊÀ®ÅÄÈï¹ð¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·Ë¡Äî¤Ç¤ÎÀ®ÅÄÈï¹ð¤Ï¡¢Çò¿§¤Î£Ô¥·¥ã¥Ä¤Ëº°¿§¤Î¥¸¥ã¡¼¥¸»Ñ¤ÇÇØ¤ò´Ý¤á¤ÆÆþÄî¡£Á÷¸¡»þ¤Î¹õ¡¹¤È¤·¤¿È±¤ÏÇòÈ±¸ò¤¸¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢È©±ð¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËþÀÊ¤ÎËµÄ°ÀÊ¤ò¸«ÅÏ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÌÜ¤ËÀ¸µ¤¤Ï¤Ê¤¯ÌµÉ½¾ð¤ÇÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Ï¥¢¥í¥Þ¥ª¥¤¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ»Ü½Ñ¡£¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½÷À¤¬¡ØÄË¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤°¤Ë»Ü½Ñ¤ò¤ä¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ºÛÈ½¤Ç¤â¹Ô°Ù¼«ÂÎ¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ï¤¤¤»¤ÄÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ»ÊË¡Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¤·¤«¤·ºÛÈ½Ä¹¤Ï¡¢
¡Ö¿È¾¡¼ê¤Ç°¼Á¡£Èï³²¼Ô¤ÎÀº¿ÀÅª¶ìÄË¤ÏÂç¤¤¤¡£ÀÕÇ¤¤Ï½Å¤¯¼Â·º¤ò¤â¤Ã¤ÆÎ×¤à¤Î¤¬ÁêÅö¡×
¤È¤·¤ÆÄ¨Ìò£´Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£ºÛÈ½Ä¹¤ÎÌä¤¤³Ý¤±¤Ë¤â¤Ò¤È¸À¤âÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ë¡Äî¤ò¸å¤Ë¤·¤¿À®ÅÄÈï¹ð¡£¼Â·º¤ò¤¯¤é¤¦¼«¿È¤ÎÌ¤Íè¤òÀê¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡¼¡¼¡£
¢¨¡ÖFRIDAY¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢³§ÍÍ¤«¤é¤Î¾ðÊóÄó¶¡¡¦¥¿¥ì¥³¥ß¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼µ¤Î¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¤Þ¤¿¤Ï¸ø¼°X¤Þ¤Ç¾ðÊó¤ò¤ª´ó¤»²¼¤µ¤¤¡£
¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://friday.kodansha.co.jp/tips
¸ø¼°X¡§https://twitter.com/FRIDAY_twit