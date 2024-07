【一番くじ ブルーアーカイブ】7月31日17時 再販取扱店:一番くじONLINE価格:1回700円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ ブルーアーカイブ」を7月31日に再販する。取扱店は「一番くじONLINE」。価格は1回700円。

本商品は、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」のキャラクターをモチーフにした一番くじ。1月に発売されたくじが再販となる。

賞等級にはA賞からJ賞までの10等級に加え、ラストワン賞とダブルチャンスキャンペーン(10月末日まで)の全12等級が用意されている。A賞には「アクリルボード」が、B賞~F賞には各キャラクターを描いた「ビッグマイクロファイバータオル」がラインナップしている。

他にも、「アクリルスタンド」や「クリアポスター」、「きゅんキャラアクリルスタンド」に「推し隊名!ラバーチャーム」といった賞品が展開される。

「一番くじ ブルーアーカイブ」賞品一覧

A賞:「アクリルボード」 B賞:「ビッグマイクロファイバータオル シロコ」 C賞:「ビッグマイクロファイバータオル ホシノ」 D賞:「ビッグマイクロファイバータオル アル」 E賞:「ビッグマイクロファイバータオル ヒナ」 F賞:「ビッグマイクロファイバータオル ヒフミ」 G賞:「アクリルスタンド」 H賞:「クリアポスター」 I賞:「きゅんキャラアクリルスタンド」 J賞:「推し隊名!ラバーチャーム」 ラストワン賞:「アクリルボード ラストワンver.」 ダブルチャンスキャンペーン:「タペストリー」 【A賞:「アクリルボード」】【B賞:「ビッグマイクロファイバータオル シロコ」】【C賞:「ビッグマイクロファイバータオル ホシノ」】【D賞:「ビッグマイクロファイバータオル アル」】【E賞:「ビッグマイクロファイバータオル ヒナ」】【F賞:「ビッグマイクロファイバータオル ヒフミ」】【G賞:「アクリルスタンド」】【H賞:「クリアポスター」】【I賞:「きゅんキャラアクリルスタンド」】【J賞:「推し隊名!ラバーチャーム」】【ラストワン賞:「アクリルボード ラストワンver.」】【ダブルチャンスキャンペーン:「タペストリー」】

(C) 2024 NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.