中国・重慶で長江流域先史時代の玉器特別展
28日、重慶中国三峡博物館「玉出大江−長江流域史前玉器特別展」に展示された肖家屋脊（しょうかおくせき）文化の獠牙神面玉牌飾（りょうがしんめんぎょくはいしょく）。（重慶＝新華社記者/黄偉）
【新華社重慶7月30日】中国重慶市の重慶中国三峡博物館で27日、長江流域の先史時代の玉器を集めた「玉出大江−長江流域史前玉器特別展」が始まった。玉玦（ぎょくけつ）や玉璜（ぎょくこう）、玉璧（ぎょくへき）、玉檗覆ょくそう）、玉鉞（ぎょくえつ）、玉人など国家1級文化財32点を含む305点（組）を展示している。
長江流域の先史時代の主要文化を代表する玉器の起源と発展、繁栄を時系列に沿って紹介する。入場は無料で、会期は10月27日まで。
28日、重慶中国三峡博物館「玉出大江−長江流域史前玉器特別展」に展示された凌家灘（りょうかたん）文化の玉人。（重慶＝新華社記者/黄偉）
28日、重慶中国三峡博物館「玉出大江−長江流域史前玉器特別展」に展示された玉檗（重慶＝新華社記者/黄偉）
28日、重慶中国三峡博物館「玉出大江−長江流域史前玉器特別展」で展示を見る人。（重慶＝新華社記者/黄偉）
28日、重慶中国三峡博物館「玉出大江−長江流域史前玉器特別展」に展示された玉檗（重慶＝新華社記者/黄偉）
28日、重慶中国三峡博物館「玉出大江−長江流域史前玉器特別展」に展示された玉檗（重慶＝新華社記者/黄偉）
28日、重慶中国三峡博物館「玉出大江−長江流域史前玉器特別展」に展示された肖家屋脊（しょうかおくせき）文化の玉連体双人面。（重慶＝新華社記者/黄偉）
28日、重慶中国三峡博物館「玉出大江−長江流域史前玉器特別展」に展示された良渚文化の神人獣面文玉牌飾。（重慶＝新華社記者/黄偉）
28日、重慶中国三峡博物館「玉出大江−長江流域史前玉器特別展」に展示された肖家屋脊（しょうかおくせき）文化の玉鳳。（重慶＝新華社記者/黄偉）