¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¿´¤ÎÄì¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¤Î¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¹â¹»2Ç¯À¸¤ÎÍ«Ýµ¤ò¿á¤Èô¤Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ò¤È¤Ä¤Î±Ç²è»£±Æ
¡Ò¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÌµÄñ¹³¤ÇÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ó¤Î¤ä¤À¤ï¡×¤â¤Ã¤È¿´¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¡¢Á´ÎÏ¤ÇÍ·¤Ü¤¦¡£16ºÐ¤¬¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ò¤È¤Ä¤Ç±Ç²è¤ò»£¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡ãÂè14ÏÃ¸åÊÔ¤Ç¤¹¡£Á°ÊÔ¤Ï¤³¤Á¤é¡ä
¡ÔÁ°ÊÔ¤òÆÉ¤à¡Õ¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÌµÄñ¹³¤ÇÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ó¤Î¤ä¤À¤ï¡×¤â¤Ã¤È¿´¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¡¢Á´ÎÏ¤ÇÍ·¤Ü¤¦¡£16ºÐ¤¬¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ò¤È¤Ä¤Ç±Ç²è¤ò»£¤Ã¤Æ¤ß¤¿
¡ãÏ¢ºÜ1ÏÃ¤á¤«¤éÆÉ¤à¡ä
¡¡³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤¤Ã¤ÈÌµ¸Â¤Ë¡£¼¡²ó¤Ï8·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¹¹¿·Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Øº´¡¹ÅÄ¤ÏÍ§Ã£¡Ù¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¢´¬¡¢¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥¹¥¿¥Ë¥ó¥°ÂôÂ¼¡Ë