東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、ＷＡＳＨハウがS高 東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、ＷＡＳＨハウがS高

30日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数145、値下がり銘柄数382と、値下がりが優勢だった。



個別ではＷＡＳＨハウス<6537>がストップ高。ジェイグループホールディングス<3063>、ビリングシステム<3623>、ソレイジア・ファーマ<4597>、モダリス<4883>、坪田ラボ<4890>など7銘柄は年初来高値を更新。ＳＢＩリーシングサービス<5834>、Ａｍａｚｉａ<4424>、Ｇ－ＦＡＣＴＯＲＹ<3474>、学びエイド<184A>、フィーチャ<4052>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｃｈｏｒｄｉａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ<190A>が一時ストップ安と急落した。カウリス<153A>、タイミー<215A>、Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ<218A>、ジェイフロンティア<2934>、リネットジャパングループ<3556>など19銘柄は年初来安値を更新。ニッソウ<1444>、ＬｅＴｅｃｈ<3497>、ＦＦＲＩセキュリティ<3692>、トリプルアイズ<5026>、ＥＬＥＭＥＮＴＳ<5246>は値下がり率上位に売られた。



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