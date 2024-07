NEXZ（ネクスジ）地上波初の冠バラエティ『NEXZ NOW』5週連続で放送決定！「お楽しみに～^^」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■本編に入りきらなかったトーク&未公開シーンが盛りだくさんの『NEXZ NOW <Hulu特別版>』の配信も決定!

NEXZ(ネクスジ)の地上波初の冠バラエティ『NEXZ NOW』が、5週連続で放送されることが決定した。

『NEXZ NOW』は、5月にグローバルデビューを果たし、8月には日本デビューを控える、まさに今世界に羽ばたこうとしているNEXZのメンバーが、NOWでHOTなものを体験して学んでいく番組。

今話題のスポットをロケで巡り、スタジオでは様々なゲームやクイズにも挑戦。MCのなすなかにしと一緒に、NOWでHOTなものを学んでいく。

さらに、日本デビュー曲「Ride the Vibe (Japanese Ver.)」や、話題のCMソング「Keep on Moving」など、NEXZのパフォーマンス映像を番組内で毎週オンエア。

また、番組には『実況!ニジプロ2』でサポーター代表を務めた、ヒロミもゲストで登場。スタジオでは、体力自慢のティモンディと、おのおののプライドをかけた身体能力バトルが展開される。

放送は、9月10日24時59分より日本テレビでスタート。さらに、地上波放送直後よりHulu独占で『NEXZ NOW <Hulu特別版>』の配信も決定した。<Hulu特別版>は、本編に入りきらなかったトーク&未公開シーンが盛りだくさんの内容となる。

(C)撮影:田中聖太郎写真事務所 ※メイン写真&場面写真

番組情報

日本テレビ『NEXZ NOW』

09/10(火)24:59~スタート (全5回)※関東ローカル

出演:NEXZ、なすなかにし

ゲスト:ヒロミ、ティモンディ

【配信】

『NEXZ NOW』(全5回)

TVer、日テレTADAにて地上波番組放送後より見逃し配信(毎週火曜番組放送後1週間視聴可能)

『NEXZ NOW <Hulu特別版>』(全5回)

Huluにて地上波番組放送後より独占配信(毎週火曜番組放送後 新エピソード公開)

リリース情報

2024.08.21 ON SALE

EP『Ride the Vibe (Japanese Ver.) / Keep on Moving』

『NEXZ NOW』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/NEXZ-NOW

『NEXZ NOW <Hulu特別版>』番組サイト

https://www.hulu.jp/nexz-now

NEXZ OFFICIAL SITE

https://nexz-official.com/s/n180/?ima=1737