グローバル・ボーイズグループ・NEXZの、地上波初となる冠バラエティー番組『NEXZ NOW』の放送が決定。初回は日本テレビ系にて9月10日24時59分より、5週連続放送となる。本番組では、JYPとソニーミュージックによる日韓合同オーディション・プロジェクト「Nizi Project Season 2」から誕生し、今年5月にグローバルデビュー、8月に日本デビューを控えるNEXZのメンバーがNOWでHOTなものを体験して学んでいく。今話題のスポットをロケで巡り、スタジオでは様々なゲームやクイズにも挑戦する。MCはなすなかにし。

さらに、日本デビュー曲「Ride the Vibe (Japanese Ver.)」や話題のCMソング「Keep on Moving」など、NEXZのパフォーマンス映像を番組内で毎週オンエア。『実況!ニジプロ2』でサポーター代表を務めたヒロミもゲストで登場予定。スタジオでは体力自慢のティモンディと各々のプライドをかけた身体能力バトルも繰り広げる。また、Huluにて地上波放送後に『NEXZ NOW <Hulu特別版>』を独占配信。本編には入りきらなかったトーク&未公開シーンが盛りだくさんの内容となる。NEXZ・TOMOYAは「ついに僕たちの番組『NEXZ NOW』が地上波で始まります!NEXZ地上波初のバラエティー番組で、収録の時、緊張して最初は難しかったのですが、なすなかにしさんに助けていただきながら、スゴく楽しく収録しました! ヒロミさんやティモンディさんともご一緒したのですが、学ぶことが本当に多くて勉強になりました! 一生懸命頑張る僕たちの姿をお見せして、視聴者のみなさんや僕たちのファンのNEX2Yに喜んでもらえたらうれしいです! ぜひ見てください!! お楽しみに〜^^」と呼びかけている。『NEXZ NOW』は、日本テレビ系にて9月10日24時59分より5週連続放送。