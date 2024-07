【DualSense ワイヤレスコントローラー “アストロボット” リミテッドエディション】9月6日 発売予定予約受付開始:8月9日価格:11,980円

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、プレイステーション 5用コントローラー「DualSense ワイヤレスコントローラー “アストロボット” リミテッドエディション」の予約受付を8月9日より開始する。発売は9月6日を予定し、価格は11,980円。

本製品は、Team ASOBIのアクションアドベンチャーゲーム「アストロボット」発売に合わせて登場するDualSense ワイヤレスコントローラーの限定モデル。キャラクター「アストロ」のデザイン、カラーリングがモチーフとなっており、ハンドルや各ボタンにはアストロの特徴である青いアクセント、SF風のラインが彫り込まれているほか、タッチパッドには遊び心に溢れるアストロのふたつの目があしらわれている。

全国のPlayStation取扱店にて数量限定で予約受付が開始される。なお、一部取り扱いのない店舗もあるため、詳細については各販売店に問い合わせてほしい。

