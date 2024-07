サーティワン、シール付き「ハッピーフレンズすみっコぐらし」第2弾、新キャラクター「えびてんのしっぽ」と「ねこ」「ぺんぎん?」登場

B‐Rサーティワンアイスクリームは8月1日、全国の店舗で「ハッピーフレンズすみっコぐらし」(税込560円)第2弾を発売する。

販売期間は10月2日まで。店内飲食・テイクアウトは、同一の税込価格。また、一部店舗では価格が異なる。

「ハッピーフレンズ」は、好きなスモールサイズのアイスクリームに、ホイップクリームやカラースプレー、キャラクターのチョコレートをトッピングした商品。今回のコラボ第2弾では「ねこ」「ぺんぎん?」に、新キャラクター「えびてんのしっぽ」が登場。それぞれに“みにっコ”のピック付き。

すみっコぐらしのキャラクター「えびてんのしっぽ」

「ハッピーフレンズすみっコぐらし」第2弾「ねこ」「ぺんぎん?」「えびふらいのしっぽ&えびてんのしっぽ」/サーティワンアイスクリーム

第1弾と同様、カップにシール付きスリーブが付く。シールの種類は3種類。「えびふらいのしっぽ&えびてんのしっぽ」には専用シールが付くが、「ねこ」「ぺんぎん?」は2種類のシールがランダムで付く。

「ハッピーフレンズすみっコぐらし えびふらいのしっぽ&えびてんのしっぽ」専用シール

「ハッピーフレンズすみっコぐらし」の「ねこ」「ぺんぎん?」に付くシール2種類(ランダム)

なお、現在販売中の「ハッピーフレンズすみっコぐらし」第1弾では「しろくま」「とかげ」「とんかつ」を展開。

クレジット表記=(C)2024San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

