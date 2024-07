AMDのRyzen AI 300シリーズとRadeon RX 7000シリーズ、Ryzen 8040シリーズに対応した画像生成AI「Amuse 2.0 Beta」が登場しました。Introducing Amuse 2.0 Beta with AMD XDNA™ Super Re... - AMD Communityhttps://community.amd.com/t5/ai/introducing-amuse-2-0-beta-with-amd-xdna-super-resolution-a/ba-p/697374

TensorStack/Amuse · Hugging Facehttps://huggingface.co/TensorStack/AmuseAmuse 2.0 Betaはニュージーランドを拠点とするAIテクノロジー企業「TensorStack」とAMDが提携して開発した画像生成AIで、対象のプロセッサーに最適化されています。AMDは「インストールが簡単で、手間がかからず、使いやすい」と紹介しました。AMDによると、Amuse 2.0 Betaは依存関係なくオフラインで動作し、テキストから画像生成(Text To Image)のほか手描きから画像生成(Paint To Image)、画像から画像生成(Image To Image)などを利用可能とのこと。さらにAMDのAI用アーキテクチャ「XDNA」による超解像機能も実装しています。超解像機能を実行すると、512x512のキャンバスに生成された画像が1024×1024にアップスケールされます。なお、Amuse 2.0 BetaのベースとなっているのはStable Diffusionです。Amuse 2.0 Betaは以下のリンク先からダウンロードできます。Amusehttps://www.amuse-ai.com/推奨システム仕様は、24GB以上のRAMを搭載したRyzen AI 300シリーズ、または32GB RAMを搭載したAMD Ryzen 8040シリーズ、またはRadeon RX 7000シリーズとなっています。XDNAによる超解像度化は、Ryzen AI 300シリーズおよびRyzen 8000シリーズだけが対応しています。AMDは「あくまでベータリリースであり、実験的なソフトウェアです。そのため、バグやユーザーエクスペリエンスが不安定であったり、意図しない動作を引き起こす可能性があります」と述べました。