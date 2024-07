スズキ新型「コンパクト“クーペSUV”」に大反響！ 斬新「7（セブン）」なテールライト＆流麗スタイル採用！ 24年秋発売の「フロンクス」追加情報の公開に大注目！

新型「フロンクス」に反響集まる!

2024年7月25日にスズキは、同月1日に先行公開した新型コンパクトSUV「フロンクス」に関する新たな情報を専用サイトに追加し公開しました。



2024年秋に発売を控えている新たなモデルに、ネット上では多くの反響が寄せられています。

2024年秋に発売を控える新型「フロンクス」に反響集まる!

フロンクスは、2023年1月にインドで開催された「Auto Expo 2023」で初公開され、2024年7月1日に日本への導入が発表されました。

世界市場では既に発売されている国も多数あり、2023年4月のインドでの発売を皮切りに、中近東、中南米、アフリカなどへ販売地域を広げています。

導入国では特にデザインに関して高い評価を得ており、南アフリカでは「2024 The Best Car of the Year」、インドでは「2023 Design of the Year(Jagran HiTech)」「2024 Best Design and Styling(Autocar India)」「2024 Compact Car of the Year(car&bike)」「2024 Car of the Year(T3)」「2024 Design of the Year(ABP Auto)」と、数々の賞を受賞しています。

今回の日本市場に向けた追加情報として、エクステリアやインテリアのデザイン、カラーバリエーションに加え、チーフエンジニアやデザイナーのインタビュー動画が公開されました。

ボディサイズは公式には明示されていませんが、インド仕様では全長3995mm×全幅1765mm×全高1550mmとなっており、また最小旋回半径は4.8mと、都会の狭い道も自由に駆け抜けやすいパッケージが魅力的です。

エクステリアは、迫力のあるフロントマスクと先進的な灯火類が個性的な存在感を放っています。

また、クーペボディを採用し、全体的に流麗なスタイリングを実現しています。

一方インテリアは、ブラックとボルドーの配色に高輝度シルバー塗装が施され、シルバーステッチがあしらわれたレザー調&ファブリックシート表皮やレザー調ドアアームレスト表皮を採用。

これにより力強さ、上質さ、洗練さを表現しています。

パワートレインについては、1.5リッター直列4気筒エンジンにトランスミッションは6速ATを搭載。

このエンジンはインド仕様には無いもので、日本仕様ならではのユニットが採用されているとのこと。

なお詳細な出力は未公表ですが「運転する楽しさが味わえる」とされており、駆動方式にはFFに加え、日本仕様専用の4WDも用意されています。

さらに日本仕様では静粛性向上に特化した設計が施されており、遮音性を高めるためのダッシュパネル板やダッシュインナーサイレンサー、ボディ骨格内の各所に設定された遮音壁などを採用。

特に4WDモデルについては専用の防振ゴムが設定され、FFモデルと同等の静音性が実現されています。

先進的な安全機能として、デュアルセンサーブレーキサポートIIと電動パーキングブレーキが搭載されており、全車速追従、停止保持機能付きのアダプティブクルーズコントロール (ACC) や車線維持支援機能 (LKA) なども備わっています。

ボディカラーは、スプレンディッドシルバーパールメタリックやアースンブラウンパールメタリックなどの新色を含むブラック2トーンルーフが5色、そしてセレスティアルブルーパールメタリックと「ブルーイッシュブラックパール4のモノトーンが2色の計7色が用意されています。

気になる価格は現時点で公開されていませんが、2024年秋頃の導入に向けて順次公開される予定とのことです。

そんな発売を控えている新型フロンクスですが、ユーザーからは「電動パーキングブレーキとシートヒーターが装備されているのが良いね」「他社のコンパクトSUVと比べても機能が充実していて魅力的かも」「内装のシートの高級感がステキ」「四駆設定あるのは魅力的だなあ」「4WDを用意したスズキに拍手」など、装備の充実度や日本仕様に4WDモデルを設定したことに関して、好意的な意見が多く寄せられています。

また「スズキのなかで一番好きなデザインかも」「特に前後のライト形状が好きだなあ」と、他国でも評価されているデザインに魅力を感じている意見や、「この全高だとタワーパーキングにも対応できるから重宝しそうだし、乗換候補だな」「マンションの駐車場にも入りそうだから気になる」と、機械式駐車場にも対応できるボディサイズから購入を検討する声も。

一方で「いろんな機能がついているから、高くなっちゃうのかなあ」「200万円ちょっとから300万以内くらいだったらめちゃくちゃ売れそうだな」と、充実したパッケージがゆえに価格を気にするユーザーも見られました。