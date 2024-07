【「Summer Sale」第2弾】開催期間:7月30日~8月14日※セール対象タイトルのうち一部はセール期間が異なります。

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、同社オンラインストア「PlayStation Store」にてセール「Summer Sale」第2弾を7月30日より開催する。

本セールでは対象のプレイステーション 5/プレイステーション 4のダウンロードタイトルが特別価格で販売される。

セール対象タイトルは「Rise of the Ronin」や「ホグワーツ・レガシー」、「龍が如く8」、「ユニコーンオーバーロード」などがある。

□「PlayStation Store」の「Summer Sale」

「Summer Sale」第2弾対象タイトル(一部)

Rise of the Ronin デジタルデラックス版

通常価格:9,980円

セール価格:7,684円(23%オフ)

□「PlayStation Store」の「Rise of the Ronin デジタルデラックス版」

ホグワーツ・レガシー:デジタルデラックスエディション

通常価格:10,978円

セール価格:4,391円(60%オフ)

□「PlayStation Store」の「ホグワーツ・レガシー:デジタルデラックスエディション」

龍が如く8 アルティメット・エディション

通常価格:12,760円

セール価格:7,656円(40%オフ)

□「PlayStation Store」の「龍が如く8 アルティメット・エディション」

ユニコーンオーバーロード

通常価格:8,778円

セール価格:6,583円(25%オフ)

□「PlayStation Store」の「ユニコーンオーバーロード」

