TWICE日本人ユニット MISAMO、2ndミニアルバム発売決定 ソロ曲も収録
多国籍9人組ガールズグループ・TWICEの日本人メンバーMINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニット・MISAMOが、1年3ヶ月ぶりとなる日本2ndミニアルバム（タイトル未定）を10月30日にリリースすることが決定した。
【ライブ写真16点】念願の日産スタジアム公演を成功させたTWICE ソロカットも
今月、大阪・ヤンマースタジアム長居、東京・味の素スタジアム、神奈川・日産スタジアムで全6公演の『TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL』を完走したTWICEからの初のユニットで、昨年大みそかには『NHK紅白歌合戦』に初出場したMISAMO。スタジアム公演でも、日本1stミニアルバム『Masterpiece』（昨年7月発売）収録曲「Behind The Curtain」「Do not touch」の2曲を披露し、大歓声を浴びた。
今作は初回限定豪華盤（CD＋DVD）、初回限定メンバーソロジャケット盤（CD）、通常盤（CD）、ONCE JAPAN限定盤（CD）でリリース。CDは全7曲収録予定で、ソロジャケット盤のみソロ曲を含む全8曲が収められる。初回限定豪華盤のDVDには『Masterpiece』のオープニングトレーラーや「Marshmallow」「Do not touch」のミュージックビデオに加え、ジャケット撮影メイキング映像などが収録される。
【ライブ写真16点】念願の日産スタジアム公演を成功させたTWICE ソロカットも
今月、大阪・ヤンマースタジアム長居、東京・味の素スタジアム、神奈川・日産スタジアムで全6公演の『TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL』を完走したTWICEからの初のユニットで、昨年大みそかには『NHK紅白歌合戦』に初出場したMISAMO。スタジアム公演でも、日本1stミニアルバム『Masterpiece』（昨年7月発売）収録曲「Behind The Curtain」「Do not touch」の2曲を披露し、大歓声を浴びた。