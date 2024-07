多国籍9人組ガールズグループ・TWICEの日本人メンバーMINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニット・MISAMOが、1年3ヶ月ぶりとなる日本2ndミニアルバム(タイトル未定)を10月30日にリリースすることが決定した。今月、大阪・ヤンマースタジアム長居、東京・味の素スタジアム、神奈川・日産スタジアムで全6公演の『TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL』を完走したTWICEからの初のユニットで、昨年大みそかには『NHK紅白歌合戦』に初出場したMISAMO。スタジアム公演でも、日本1stミニアルバム『Masterpiece』(昨年7月発売)収録曲「Behind The Curtain」「Do not touch」の2曲を披露し、大歓声を浴びた。

今作は初回限定豪華盤(CD+DVD)、初回限定メンバーソロジャケット盤(CD)、通常盤(CD)、ONCE JAPAN限定盤(CD)でリリース。CDは全7曲収録予定で、ソロジャケット盤のみソロ曲を含む全8曲が収められる。初回限定豪華盤のDVDには『Masterpiece』のオープニングトレーラーや「Marshmallow」「Do not touch」のミュージックビデオに加え、ジャケット撮影メイキング映像などが収録される。