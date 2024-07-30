º£µ¨14°Ì¤È¶ì¤·¤àÀîºê¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤é¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¿ÍDF¥»¥µ¥ë¡¦¥¢¥¤¥À¥ë¤ò´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¡ª¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡×
Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ï30Æü¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥Ö¥é¥¬¥ó¥Á¡¼¥Î¤«¤é¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¿ÍDF¥»¥µ¥ë¡¦¥¢¥¤¥À¥ë(23)¤¬´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£²ÃÆþ´ü´Ö¤Ï2024Ç¯12·î31Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£
¥»¥µ¥ë¡¦¥¢¥¤¥À¥ë¤ÏÊì¹ñ¥¯¥é¥Ö¤Î¥Ð¥é¥ó¥¡¼¥¸¥ã¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤È¡¢2020Ç¯8·î¤ËRB¥Ö¥é¥¬¥ó¥Á¡¼¥Î¤Ø²ÃÆþ¡£¤½¤Î¸å¤ÏÊì¹ñ¥ê¡¼¥°¤Ç¤¢¤ë¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¡¢¥Ç¥Ý¥ë¥Æ¥¹¡¦¥È¥ê¥Þ¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Ç¥Ý¥ë¥Æ¥¹¡¦¥È¥ê¥Þ¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¸ø¼°Àï6»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£º£Ç¯6·î¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ´ü´Ö¤¬ËþÎ»¤È¤Ê¤ê¡¢RB¥Ö¥é¥¬¥ó¥Á¡¼¥Î¤ØÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
½é¤ÎJ¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤È¤Ê¤ë¥»¥µ¥ë¡¦¥¢¥¤¥À¥ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡£¥»¥µ¥ë ¥¢¥¤¥À¥ë¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤È¤¤¤¦¿·Å·ÃÏ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥»¥µ¥ë¡¦¥¢¥¤¥À¥ë¤ÏÊì¹ñ¥¯¥é¥Ö¤Î¥Ð¥é¥ó¥¡¼¥¸¥ã¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤È¡¢2020Ç¯8·î¤ËRB¥Ö¥é¥¬¥ó¥Á¡¼¥Î¤Ø²ÃÆþ¡£¤½¤Î¸å¤ÏÊì¹ñ¥ê¡¼¥°¤Ç¤¢¤ë¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¡¢¥Ç¥Ý¥ë¥Æ¥¹¡¦¥È¥ê¥Þ¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
½é¤ÎJ¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤È¤Ê¤ë¥»¥µ¥ë¡¦¥¢¥¤¥À¥ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡£¥»¥µ¥ë ¥¢¥¤¥À¥ë¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤È¤¤¤¦¿·Å·ÃÏ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×