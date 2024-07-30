¼«Ì±ÅÞ¡¦¹À¥¤á¤°¤ß»²±¡µÄ°÷¤Î»öÌ³½ê¤È¼«Âð¤Ë¶¯À©ÁÜºº¡¡¸øÀßÈë½ñ¤ÎµëÍ¿º¾¼èµ¿¤¤
¼«Ì±ÅÞ¤Î¹À¥¤á¤°¤ß»²µÄ±¡µÄ°÷¤¬¶ÐÌ³¼ÂÂÖ¤Î¤Ê¤¤½÷À¤ò¸øÀßÈë½ñ¤È¤·¤ÆÆÏ¤±½Ð¤ÆµëÍ¿¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢ÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤Ï30Æü¡¢µÄ°÷²ñ´Û»öÌ³½ê¤ä¼«Âð¤Ë¶¯À©ÁÜºº¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹À¥¤á¤°¤ß»²µÄ±¡µÄ°÷¤Ï¡¢¶ÐÌ³¼ÂÂÖ¤Î¤Ê¤¤½÷À¤ò¸øÀßÈë½ñ¤È¤·¤ÆÆÏ¤±½Ð¤ò¤·¡¢¹ñ¤«¤éµëÍ¿¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤Ï30Æü¸áÁ°¡¢µÄ°÷²ñ´Û»öÌ³½ê¤È¹À¥µÄ°÷¤Î¼«Âð¤Ëº¾µ½¤Îµ¿¤¤¤Ç²ÈÂðÁÜº÷¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶ÐÌ³¼ÂÂÖ¤¬¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¸øÀßÈë½ñ¤Ï¡¢ÆÏ¤±½Ð¤ò¤µ¤ì¤Æ¤ëÊÌ¤Î¸øÀßÈë½ñ¤ÎºÊ¤Ç¡¢¹À¥µÄ°÷Â¦¤Ï¹ñ¤«¤é¿ôÉ´Ëü±ß¤òµëÍ¿¤È¤·¤Æ¼õ¤±¤È¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹À¥µÄ°÷¤Ï¡¢²ÈÂðÁÜº÷¤¬Æþ¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢µ¼Ô¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö»ö¾ð¤¬¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤éÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÁÜÉô¤Ï¡¢²¡¼ý¤·¤¿»ñÎÁ¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¿Ê¤á¡¢Èë½ñµëÍ¿¤á¤°¤ë»ñ¶â¤ÎÎ®¤ì¤Ê¤É¼ÂÂÖ²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¹À¥¤á¤°¤ßµÄ°÷¤Ï´ä¼ê¸©À¹²¬»Ô½Ð¿È¤ÎÊÛ¸î»Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä58ºÐ¤Ç¡¢2022Ç¯¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Î´ä¼êÁªµó¶è¤Ç¼«Ì±ÅÞ¿·¿Í¤È¤·¤ÆÎ©¸õÊä¤·½éÅöÁª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£