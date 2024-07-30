各社のミラーレスカメラに対応／ARCA-SWISSの新ビューカメラ「Pico」
各社のミラーレスカメラに対応／ARCA-SWISSの新ビューカメラ「Pico」
株式会社ケンコープロフェショナルイメージングは、ARCA-SWISS製ビューカメラ「Pico」および、関連アクセサリーの受注を7月25日（木）に開始した。
セット内容は、ビューカメラ本体、リアカメラアダプター、ジャバラ、レール（10cm/15cm）、カメラプレート（クラシックプレート/モノボールフィックス）。各種カメラ・デジタルバックに対応した、リアカメラアダプターを含むセットから選んで利用できる。
ローデンシュトック、シュナイダー、フェーズワンブルー、シルバーリング、アルカスイスRマウントレンズなど、中判レンズと互換性あり。
加えて、Picoシステムのために新しく開発されたARCA SWISSのレンズ2種（別売：24mm F3.5、50mm F2.8、アルカスイスBバヨネット仕様）は、8.5°のチルトまたは、スイングが利用できる。
カメラボディ（デジタルバック）やレンズの取り付けが簡単に行えるほか、カメラボディ（デジタルバック）を回転させるだけで縦・横の切り替えが可能。
また、チルト/スイングコントロールを左、ライズ/フォール/シフトコントロールを右に配置し、直感的で素早く正確な調整を可能とした。
フロントのレンズ取付部は、アルカスイスBバヨネット仕様となっており、別売のアルカスイスBマウントレンズまたは、対応レンズボードを利用する。
主な仕様 フロント・リア稼働部：セルフロック式マイクロメトリック ギア リア水平シフト：±20mm/3mm（単位目盛り） リア垂直シフト：±20mm/3mm（単位目盛り） フロントチルト：±10°/1°（単位目盛り） フロントスイング：±10°/1°（単位目盛り） フォーカスコントロール：キャリブレーション用のプログラム可能な目盛り付 重量：950g（蛇腹、アダプター、ベースプレートは含まず） 素材：アルミニウム モノレール：10cmおよび、15cm 蛇腹：レザー製（フロントおよび、リアにマグネット付） 水準器：3つのチューブ式水準器 レンズマウント：新型Bマウント（1/4回転バヨネット）/リリースボタン付き その他機能：高速ロックレバー付きリアアダプター、絞り制御通信用マイクロHDMI接続付きフロントフレーム 、絞り制御モジュール用マグネットを接続できるリアフレーム エクステンション範囲（富士フイルム GFX/X、ソニー E/L、キヤノン R）：46.5～158.5mm エクステンション範囲（ニコン Z、ハッセルブラッド X）：40.5～152.5mm エクステンション範囲（ライカM）：51.5～163.5mm エクステンション範囲（デジタルバック）：35.5～147.5m
※最小：10mm 凹型 Pico レンズボード/最大：15cmレール
製品名・価格
カメラセット Pico Fuji GFX 富士フイルムGFX用：94万6,000円 Pico Sony E ソニーE用：94万6,000円 Pico L-mount ライカL用：94万6,000円 Pico Canon R キヤノンR用：94万6,000円 Pico Nikon Z ニコンZ用：94万6,000円 Pico Hasselblad X ハッセルブラッドX用：94万6,000円 Pico Leica M ライカM用：94万6,000円 Pico Fuji X 富士フイルムX用：94万6,000円 Pico PhaseOne IQ フェーズワンIQ用：99万6,600円 Pico Hasselblad V ハッセルブラッドV用：99万6,600円
アクセサリー Pico 蛇腹 ミラーレスカメラ用：9万2,400円 Pico 蛇腹 デジタルバック用：9万2,400円 Pico アダプター 富士フイルムGFX用：11万8,800円 Pico アダプター ソニーE用：11万8,800円 Pico アダプター ライカL用：11万8,800円 Pico アダプター キヤノンR用：11万8,800円 Pico アダプター ニコンZ用：11万8,800円 Pico アダプター ハッセルブラッドX用：11万8,800円 Pico アダプター ライカM用：11万8,800円 Pico アダプター 富士フイルムX用：11万8,800円 Pico アダプター フェーズワンIQ用：16万7,200円 Pico アダプター ハッセルブラッドV用：16万7,200円 Lens ボード M645マミヤ・フェーズワン用：11万8,800円 Lens ボード #0 コパル #0用：2万7,280円 Lens ボード M39 引き伸ばしレンズ用：3万1,680円 Lens ボード ペンタックス645用：8万3,380円 Lens ボード ハッセルブラッドV用：8万3,380円 Lens ボード ローデンシュトック105mm用：3万9,380円 Lens ボード ローデンシュトック138mm用：14万5,200円 Lens ボード Rマウント用：4万6,200円 絞り調整モジュール：14万5,200円
レンズ ARCA lens 24mm F3.5：80万5,200円 ARCA lens 50mm F2.8：94万6,000円 HR Digaron-W32mm F4 絞りのみ Bマウント：249万7,000円 HR Digaron-W40mm F4 絞りのみ Bマウント：169万4,000円 HR Digaron-W50mm F4 絞りのみ Bマウント：165万円 HR Digaron-W70mm F5.6 絞りのみ Bマウント：113万3,000円 HR Digaron-マクロ105mm F5.6 絞りのみBマウント：168万3,000円 HR Digaron-S23mm F5.6 絞りのみ Bマウント：236万5,000円 HR Digaron-SW90mm F5.6 絞りのみ Bマウント：213万4,000円 HR Digaron-SW138 F6.5 絞りのみ Bマウント：331万1,000円 HR Digaron-W32mm F4 X-シャッター Bマウント：304万7,000円 HR Digaron-W40mm F4 X-シャッター Bマウント：223万3,000円 HR Digaron-W50mm F4 X-シャッター Bマウント：220万円 HR Digaron-W70mm F5.6 X-シャッター Bマウント：168万3,000円 HR Digaron-S23mm F5.6 X-シャッター Bマウント：291万5,000円 HR Digaron-SW90mm F5.6 X-シャッター Bマウント：267万3,000円 HR Digaron-SW138 F6.5 X-シャッター Bマウント：408万1,000円 HR Digaron-W32mm F4 Copal#0（user）Bマウント：235万4,000円 HR Digaron-W40mm F4 Copal#0（user）Bマウント：155万9,800円 HR Digaron-W50mm F4 Copal#0（user）Bマウント：151万8,000円 HR Digaron-W70mm F5.6 Copal#0（user）Bマウント：99万8,000円 HR Digaron-S23mm F5.6 Copal#0（user）Bマウント：223万800円 HR Digaron-SW90mm F5.6 Copal#0（user）Bマウント：199万7,600円