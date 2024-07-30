¸µÂÎÁàÆüËÜÂåÉ½¡¦ÅÄÃæÍý·Ã¡ÖÄü¤á¤Ê¤¤»ö¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¡×¡¡ÂÎÁà¥Ë¥Ã¥Ý¥óÂçµÕÅ¾¡Ö´¶Æ°¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¸µÂÎÁàÆüËÜÂåÉ½¤ÎÅÄÃæÍý·Ã¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¡¢2016Ç¯¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥íÂç²ñ°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÂÎÁàÃË»ÒÃÄÂÎ¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö´¶Æ°¤·¤¿¡×ÅÄÃæÍý·Ã¤¬ÂÎÁà¥Ë¥Ã¥Ý¥ó½ËÊ¡
¡¡ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆüËÜÃË»ÒÃÄÂÎÍ¥¾¡¡¡ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦!!¤è¤¯ÂÑ¤¨¤¿¤·¡¢Äü¤á¤Ê¤¤»ö¤ÎÂçÀÚ¤µ²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤¤òµ¤·¡Ö¤¢¡¼´¶Æ°¤·¤¿¡×¤È·ë¤ó¤À¡£ÆüËÜ¤Ï259.594ÅÀ¤Ç2Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¶ä¥á¥À¥ë¤ÏÃæ¹ñ¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤ÏÊÆ¹ñ¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤â¡ÖºÇ¹â¤Î±éµ»¤È¾Ð´é¤È´¶Æ°¤ÎÎÞ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡¡ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖµÕÅ¾Í¥¾¡¡ª¡ª¡ªºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤Ê¤¤¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÂç»ö¤À¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö´¶Æ°¤·¤¿¡×ÅÄÃæÍý·Ã¤¬ÂÎÁà¥Ë¥Ã¥Ý¥ó½ËÊ¡
¡¡ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆüËÜÃË»ÒÃÄÂÎÍ¥¾¡¡¡ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦!!¤è¤¯ÂÑ¤¨¤¿¤·¡¢Äü¤á¤Ê¤¤»ö¤ÎÂçÀÚ¤µ²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤¤òµ¤·¡Ö¤¢¡¼´¶Æ°¤·¤¿¡×¤È·ë¤ó¤À¡£ÆüËÜ¤Ï259.594ÅÀ¤Ç2Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¶ä¥á¥À¥ë¤ÏÃæ¹ñ¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤ÏÊÆ¹ñ¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤â¡ÖºÇ¹â¤Î±éµ»¤È¾Ð´é¤È´¶Æ°¤ÎÎÞ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡¡ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖµÕÅ¾Í¥¾¡¡ª¡ª¡ªºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤Ê¤¤¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÂç»ö¤À¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£