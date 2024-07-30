Â³¤±¤ë¤Û¤ÉÂÀ¤â¤â¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£µÓÂÀ¤Î¸¶°ø ¡ÚÂÀ¤â¤âÆâÂ¦¤ÎìÔÆù¤òÍî¤È¤¹¡Û´ÊÃ±½¬´·
¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÂÀ¤â¤â¤ÎìÔÆù¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¤½¤³¤Ç½¬´·¤ËºÎ¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢µÓÂÀ¤Î¸¶°ø¤È¤µ¤ì¤ë¡ÈÂÀ¤â¤â¤ÎÆâÂ¦¤ÎìÔÆù¡É¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡õ¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤à¤¯¤ßÍ½ËÉ¤È·ì¹ÔÂ¥¿Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
ÂÀ¤â¤âÆâÂ¦¤Î½ÀÆðÀ¤ò¹â¤á¤ë´ÊÃ±¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
¤ª¿¬¤ÈµÓ¤ÎÎ¢Â¦Á´ÂÎ¤òÊÉ¤Ë¤Ä¤±¤¿¾õÂÖ¤«¤éµÓ¤ò³«µÓ¤·¡¢³«¤±¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç³«¤¤¤¿¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¸ÆµÛ¤·¤Ê¤¬¤é20ÉÃ´Ö¥¡¼¥×¤¹¤ë
¢¥Â¼ó¤Ï¼«Á³¤Ê·Á¤ÇOK¤Ç¤¹
ÂÀ¤â¤âÆâÂ¦¤Î°ú¤Äù¤á¤Ë¸ú¤¯´ÊÃ±¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º
¡Ê£±¡Ë¹üÈ×¤ò¾²¤ËÂÐ¤·¤Æ¿âÄ¾¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¿¿²£¤Ë¿²¤½¤Ù¤ê¡¢¤Ò¤¸¤ò¾²¤ËÃå¤¤¤ÆÆ¬¤ò»Ù¤¨¡¢¾åÂ¦¤ÎµÓ¤ò¹øÁ°¤ËÃÖ¤¤¤Æ¾åÂ¦¤Î¼ê¤ÇÂ¼ó¤ò»Ù¤¨¤ë
¡Ê£²¡Ë²¼Â¦¤ÎµÓ¤ò¿¿¤ÃÄ¾¤°¿¤Ð¤·¤¿¤Þ¤Þ10²ó¾å²¼±¿Æ°¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¸åµÕµÓ¤âÆ±ÍÍ¤Ë·«¤êÊÖ¤·¹Ô¤¦
¹üÈ×¤¬Á°¸å¤Ë·¹¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ö¹üÈ×¤ò¾²¤ËÂÐ¤·¤Æ¿âÄ¾¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¼ÂÁ©¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¤¤º¤ì¤â¡È¤Ê¤¬¤é¡É¤Ç¼ÂÁ©¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤¿¤ÀºÙ¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÄøÎÉ¤¯¶ÚÆù¤¬¤Ä¤¤¤¿ºÙ¸«¤¨¤¹¤ëÂÀ¤â¤â¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤¼¤Ò½¬´·²½¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡¢¡ã¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º´Æ½¤¡§¥³¥·¥Ð¥Õ¥¦¥¿¡Ê¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼Îò£³Ç¯¡Ë¡ä
🌼¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊºÙµÓ¤Ø£±Æü£±¥»¥Ã¥È¡£Â³¤±¤ë¤Û¤É¡ÚÂÀ¤â¤â¥µ¥¤¥º¥À¥¦¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Û´ÊÃ±½¬´·