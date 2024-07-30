¡Ú¥Ø¥êÄÆÍî¡Û¾å¶õ¤Çµ¡ÂÎ¤¬3¤Ä¤ËÊ¬Î¥¤·¤ÆÍî²¼¤«¡¡¥Õ¥é¥¤¥È¥ì¥³ー¥Àー¤ÏÅëºÜ¤»¤º¡¡±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ºº´±¡¡Ê¡²¬
Ê¡²¬¸©ÌøÀî»Ô¤Ç28Æü¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤¬ÄÆÍî¤·2¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢¹ñ¤ÎÄ´ºº´±¤Ï¾å¶õ¤Çµ¡ÂÎ¤¬3¤Ä¤ËÊ¬Î¥¤·¤ÆÍî²¼¤·¤¿¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
28Æü¸á¸å¡¢ÌøÀî»Ô¾¼ÆîÄ®¤Î¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ーÄÆÍî¸½¾ì¤Ë¡¢¹ñ¤Î±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ºº´±¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÆÍî»ö¸Î¤Ï¡¢28Æü¸á¸å4»þ¤¹¤®¤ËÈ¯À¸¤·¡¢Åë¾è¤·¤Æ¤¤¤¿50ºÐ¤ÎÁà½Ä»Î¤È70ºÐ¤ÎÀ°È÷»Î¤Î2¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÆÍî¤·¤¿¤Î¤Ïº´²ì»Ô¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡Ö¥¨¥¹¡¦¥¸ー¡¦¥·ーº´²ì¹Ò¶õ¡×¤¬±¿¹Ò¤¹¤ë¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤Ç¤¹¡£17Æü¤Ë°ÂÁ´À¤Ê¤É¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¡¢Ç¯¤Ë1²ó¤Î¹ñ¤Î¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Ë¤Ï°Û¾ï¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤Î¹Ò¶õ»ö¸ÎÄ´ºº´±
¡Ö3Ê¬³ä¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ëµ¡ÂÎËÜÂÎ¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£200¥áー¥È¥ë¤¯¤é¤¤Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¶õÃæ¤ÇÊ¬Î¥¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¡×
¥Õ¥é¥¤¥È¥ì¥³ー¥Àー¤ÏÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤Ïº£¸å¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢»ö¸Î¸¶°ø¤ÎµæÌÀ¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£