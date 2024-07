BTSの最年少メンバー2人で、通称“グクミン”と呼ばれる仲良しコンビJIMINとJUNG KOOKによる“BTSユニット初”のトラベルバラエティ『Are You Sure?!』が、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+(ディズニープラス)」で8月8日より独占配信される(全8話/初回2話、以降毎週木曜日1話ずつ)。本日、山のグリーンと空のブルーが爽やかで鮮やかな本ポスタービジュアルと本予告が解禁となった。本ポスタービジュアルは、JIMINとJUNG KOOKが自然を感じ、癒されているような表情が印象的で、ふたりがツーリングを楽しむ姿も見ることができる。

アメリカのニューヨーク、韓国の済州島、そして日本の札幌を訪れたふたりの“自由気ままな癒し旅”を追った本作。解禁となった本予告は、食事をしながらカメラに話しかける、リラックスムードのJUNG KOOKとJIMINの姿から始まる。夏のニューヨークでは、広大な青空の下でカヌーを必死にこいだり、自然の中をハイキングする様子も。アメリカのスーパーでは、まさか本人を前にしているとは思わない店員が「BTSを知っている?」と彼らに尋ねる場面も!?それに対して、「たぶんね」と答えるJUNG KOOKに「たぶん?」と聞き返すJIMIN。思わず爆笑してしまうふたりの姿は必見だ。秋の済州島では、海を満喫。大海原の船の上で「最高にいい気分」「自由だ」と開放感に浸るふたり。シュノーケルや釣りにも挑戦し、海のアクティビティに大満足の様子。そして、冬の札幌では、スノーボードで盛大に転げ落ちる貴重な姿も。「メンバーに会いたいな」とちょっぴり寂しそうな表情をみせるJUNG KOOKに、「僕、メンバーだけど?」とつっこむJIMINや、運転中のJUNG KOOKに助手席からコロッケを食べさせてあげるJIMIN。ふたりならどこへ行っても、何をしても楽しい!そんな仲良し”グクミン”のありのままの関係性がわずか2分ほどの本予告からも感じられる。この旅を通して、彼らが見つける、彼らにとっての“Sure(確か)”なものとは?配信を記念して、旅の舞台となった北海道・札幌の中心部に位置する複合商業施設「サッポロファクトリー」にて、ポップアップ『JIMIN&JUNG KOOK 「Are You Sure?!」 POP UP in Sapporo』を開催することも決定。8月13日〜18日(毎日午前10時〜午後8時)の開催中は誰も自由に入場できる。会場では、2人と一緒に旅をしているような雰囲気を楽しめるフォトロケーションや、訪れた場所を示したロケーションマップや思い出フォトのパネル展示、「あなたにとっての“Sure(確か)”なもの」&応援メッセージが書けるメッセージボード、そして、会場限定の札幌エピソード先行映像などが楽しめる(※展示内容は変更になる場合あり)。