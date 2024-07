【Prime Video】8月の配信ラインアップ公開!! 「デリコズ・ナーサリー」や「HUNTER×HUNTER」キメラアント編など話題のアニメが配信開始！

Amazon Prime Videoにて、2024年8月に配信が開始されるアニメ関連作品が発表された。

1万以上の人気映画やTV番組が見放題のPrime Videoのプライム会員特典対象作品のラインアップに、話題のアニメが加わる。

⇒2024夏アニメ一覧はこちら

⇒総勢61名の人気声優がエントリー! 「今期のイチ推し声優は? 2024夏アニメ主演男性声優人気投票!」スタート【8/16〆切】

【8月配信ピックアップ作品紹介】

テレビアニメ(海外)

■Amazon Original「バットマン: マントの戦士」シーズン1(Batman: Caped Crusader/アメリカ)

ブルース・ティム氏、J・J・エイブラムス氏、マット・リーヴス氏による全10話のアニメAmazon Original「バットマン: マントの戦士」シーズン1を8月1日(木)から独占配信します。犯罪が横行するゴッサム・シティで悲劇の炎で鍛えられ、バットマンとなった社交界の名士ブルース・ウェイン。彼の単独行動は、市警や市役所で思いがけない味方を引き寄せる一方、英雄的行動が命取りとなり、予期せぬ事態を引き起こす――。

【2024年8月新着予定作品一覧】

テレビアニメ(日本)

2024年8月11日(日)

・「デリコズ・ナーサリー」



2024年8月14日(水)

・「HUNTER×HUNTER」キメラアント編

・「HUNTER×HUNTER」選挙編

テレビアニメ(海外)

2024年8月1日(木)

・Amazon Original「バットマン: マントの戦士」シーズン1(Batman: Caped Crusader/アメリカ) *午後4時から独占配信

【【Paramount+】「パウ・パトロール ザ・マイティ・ムービー」を見放題で配信開始!】

人気アニメシリーズ「パウ・パトロール」の最新作「パウ・パトロール ザ・マイティ・ムービー」が、2024年8月14日(水)より Prime Video「Paramount+」にて見放題配信開始。全世界では劇場公開1作目をしのぐ興行収入2億ドルを突破し、日本でも観客動員数60万人超え、興行収入も前作の3倍超えの9億円を突破するなど“マイティ”な成績を記録している本作。劇場で、パウ ・パトロールの活躍を見逃した人も、あらためて見たい人も、Paramount+なら“マイティ”な大活躍を何度でも見放題で堪能できる。

配信開始日:2024年8月14日 (水)

名称:Paramount+

月額料金:770円(税込)(初回限定7日間無料体験)

※初回限定の無料体験期間が30日に延長されるキャンペーンを8月27日(火) まで実施中

URL: www.amazon.co.jp/channels/paramountplus

(C) Amazon Content Services LLC

(C) 2023 Paramount Pictures. All Rights Reserved.