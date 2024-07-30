¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Û°¤Éô»í¡ÖÊü¿´¾õÂÖ¤Ç¥®¥ã¥óµã¤¡×ÇÔÂà¤ÇÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ö¸ÞÎØ¸å¤Î¡È°ÛÊÑ¡É¡×´íµ¡¤È¤Ï
¡¡7·î27Æü¤Î³«Ëë¤«¤é¡¢Ï¢ÆüÇ®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï½ÀÆ»½÷»Ò48¥¥íµé¤Î³ÑÅÄ²Æ¼Â¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢½ÀÆ»ÃË»Ò66¥¥íµé¤Î°¤Éô°ìÆó»°¡¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÎµÈÂôÎø¡¢¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°ÃË»Ò¥¨¥Ú¸Ä¿Í¤Î²ÃÇ¼Æúµ±¤È¡¢¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬¼¡¡¹¤ÈÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢7·î28Æü¤Ë»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿½ÀÆ»½÷»Ò52¥¥íµé¤Î°¤Éô»í¤À¡£
¡¡Åìµþ¸ÞÎØ¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æº£Âç²ñ¤ËÎ×¤ó¤ÀÈà½÷¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2²óÀï¤Ç¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤Î¥Ç¥£¥è¥é¡¦¥±¥ë¥Ç¥£¥è¥í¥ï¤Ë°ìËÜÉé¤±¡£¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤ÇµÕÅ¾¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÔÂà¤Î½Ö´Ö¡¢Æ¬¤òÊú¤¨¤ÆÉ¨¤«¤éÊø¤ìÍî¤Á¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î¤¢¤Þ¤ê¾ö¤Î¤Õ¤Á¤ËºÂ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£Êü¿´¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ¹æµã¤·¤Ê¤¬¤é´Ø·¸¼Ô¤ËÊú¤¨¤é¤ì¤Æ²ñ¾ì¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡¢ÆüËÜÃæ¤Ë¾×·â¤¬¹¤¬¤Ã¤¿°¤Éô¤Î¡Ö¥®¥ã¥óµã¤¡×ÇÔÂà¡£Íâ29Æü¤Î¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·8¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï)¤Ç¶¶²¼Å°»á¤¬¡ÖÉé¤±¤¿»þ¤Ë¤¢¤¢¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤ÏÍý²ò¤ò¼¨¤¹°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï°Û¤Ê¤ë¸«Êý¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡Ö°¤Éô¤Î¡Ø»î¹ç¸å¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È·Ç¼¨ÈÄ¤äÂç¼ê¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡ØÁê¼ê¤Ø¤ÎÎéµ·¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù¡ØÉðÆ»²È¤È¤·¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ê¤â¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÈÝÄêÅª¤Ê¸«²ò¤¬ÂçÈ¾¡£¡Ø¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹¥°õ¾Ý¤¬°ìµ¤¤Ë¿á¤Èô¤ó¤À¡Ù¡Ø¸«¶ì¤·¤¯¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤ò¾Ã¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¿Éíå¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤·¤¿¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°Õ¸«¤¬°¤Éô¤ËÂÐ¤·¤ÆÊ®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÎÀ©ºî¿Ø¤âº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×(¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô)
¡¡Êý¿ËÅ¾´¹¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Èà½÷¤ò½ä¤ë¡Ö¸ÞÎØ¸å¡×¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Î°·¤¤Êý¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸ÞÎØ¸å¤«¤éÇ¯Ëö¤Ë¤«¤±¤Æ³Æ¶É¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÆÃÈÖ¤Ç°¤Éô¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¡Ø¥®¥ã¥óµã¤¡Ù¤ËÈãÈ½¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èà½÷¤¬½Ð±é¤¹¤ëÈÖÁÈ¤Þ¤Ç±ê¾å¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Î°·¤¤Êý¤òºÆ¹Í¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½Ð±é¼«ÂÎ¤¬¼è¤ê¤ä¤á¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×(Á°½Ð¡¦¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô)
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Ë¾×·â¤Ê¡Ö¥®¥ã¥óµã¤¡×¥·¡¼¥ó¤¬ÍÍ¡¹¤Ë³È»¶¤µ¤ì´°Á´¤Ë¤Ï¾Ã¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ±ê¾å¥ê¥¹¥¯¤â¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ä¡£¥Í¥Ã¥È¼Ò²ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇº¤Þ¤·¤¤ÌäÂê¤À¤¬¡¢²¿¤È¤«Áá¤á¤Ë±ÇÁü¼«ÂÎ¤¬ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£
(ÄÍ¸¶¿¿µÝ)