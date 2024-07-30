アマゾン「Prime Video」、8月の新着作品は「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」など
アマゾン（Amazon）のプライム会員向けサービス「Prime Video（プライム・ビデオ）」において、8月に配信がスタートする作品が発表された。
国内映画では、「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」や「ロストケア」、「ミンナのウタ」などが新作に登場。海外映画では「ドント・ウォーリー・ダーリン」「GOTHAM/ゴッサム（シーズン1～5）」などが配信される。
海外のテレビアニメでは、「Amazon Original「バットマン： マントの戦士」シーズン1」が配信されるほか、音楽では「TOBE LIVE at ARIAKE ARENA 2024」のライブ映像などが配信される。
（c）2023「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」製作委員会
（c）©2023「ロストケア」製作委員会
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（c）Amazon Content Services LLC8月に配信がスタートする作品 映画（日本） 8月2日 「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」＊見放題独占配信 「ぐらんぶる」 「最後の忠臣蔵」 「すべては君に逢えたから」 「ロストケア」 8月9日 「愛にイナズマ」 「最高の人生の見つけ方」（2019年） 「父と暮せば」 「母と暮せば」 「雪の華」 8月11日 「ミンナのウタ」 8月25日 「かぐや様は告らせたい ～天才たちの恋愛頭脳戦～ ファイナル」 「極主夫道 ザ・シネマ」 映画（海外） 8月1日 「ブラック・デーモン 絶体絶命」 8月8日 Amazon Original「最速の栄光へ」 （One Fast Move／アメリカ）＊午後4時から独占配信 「ドント・ウォーリー・ダーリン」 8月15日 Amazon Original「ジャックポット！」（Jackpot!／アメリカ）＊午後4時から独占配信 8月16日 「レイダース／失われたアーク《聖櫃》」 「インディ・ジョーンズ／魔宮の伝説」 「インディ・ジョーンズ／最後の聖戦」 「インディ・ジョーンズ／クリスタル・スカルの王国」 テレビドラマ（日本） 8月1日 「ウツボラ」 「お迎え渋谷くん」 「木更津キャッツアイ」 「０．５の男」 8月5日 「オルトロスの犬」 「過保護のカホコ」 「過保護のカホコ 2018ラブ＆ドリーム」 「初恋の悪魔」 「美食探偵 明智五郎」 「ゆとりですがなにか」 「ゆとりですがなにか 純米吟醸純情編」 8月12日 「ごくせん（第1シリーズ）」 「ごくせん（第2シリーズ）」 「ごくせん（第3シリーズ）」 「ごくせんスペシャル～さよなら3年D組・・・ヤンクミ涙の卒業式～」 8月16日 「コールドケース～真実の扉」 「コールドケース2～真実の扉」 「コールドケース3～真実の扉」 8月19日 「ホタルノヒカリ」 「ホタルノヒカリ２」 8月28日 「ROOM」午後12:00から配信開始 テレビドラマ（海外） 8月1日 「FBI：特別捜査班」シーズン1～3 8月2日 「SUITS/スーツ」シーズン1～9 「The 100/ハンドレッド」シーズン1～7 「MAJOR CRIMES ～重大犯罪課」 シーズン1～6 8月16日 「FBI:Most Wanted～指名手配特捜班～」シーズン1～2 「GOTHAM/ゴッサム」シーズン1～5 「シカゴ・ファイア」シーズン1～9 「ツイン・ピークス」シーズン1～2 「ツイン・ピークス:リミテッド・イベント・シリーズ」 8月23日 「SEAL Team/シール・チーム」シーズン1～4 8月30日 「THE MENTALIST/メンタリスト」シーズン1～7 「ロスト・シンボル」 シーズン1 テレビドラマ（韓国） 8月3日 「哲仁王后～俺がクイーン！？～」 「哲仁王后 竹の森」 8月14日 「ジンクスの恋人」 8月15日 「君のハートを捕まえろ！」 8月22日 「マイ・ディア・ミスター～私のおじさん～」 8月24日 Amazon Original「損するのは嫌だから」＊独占配信 8月28日 「僕のヤバイ妻」 テレビアニメ（日本） 8月11日 「デリコズ・ナーサリー」 8月14日 「HUNTER×HUNTER」キメラアント編 「HUNTER×HUNTER」選挙編 テレビアニメ（海外） 8月1日 Amazon Original「バットマン： マントの戦士」シーズン1（Batman: Caped Crusader／アメリカ）＊午後4時から独占配信 恋愛リアリティー 8月22日 「ラブ トランジット」シーズン2＊午後8時から独占配信 バラエティー（日本） 8月7日 「世界平和結社エンゼルフレンチキッス」＊独占配信 スポーツ（日本） 8月30日 「ボクシングナビ～プレミアムラウンジ」Vol.2＊独占配信 音楽（日本） 8月16日 「TOBE Live At Ariake Arena」＊午後7時から独占配信