【Amazon Prime Video 8月新着作品】8月1日より順次配信

Amazonは、プライム会員向けサブスクリプションサービス「Prime Video」の8月新着作品を公開した。

8月新着作品にはホラー映画「ミンナのウタ」やサスペンス映画「ロストケア」などが配信を予定している。また、バットマン誕生の裏側を若手刑事時代のジェームズ・ゴードンを主人公としたシーズン1~5、Amazon Original「バットマン: マントの戦士」シーズン1なども順次配信する。

なお、「Prime Video」の視聴はAmazonプライム会員登録が必要となる。

2024年8月新着予定作品一覧

映画(日本)

2024年8月2日 配信

 「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」 *見放題独占配信

 「ぐらんぶる」

 「最後の忠臣蔵」

 「すべては君に逢えたから」

 「ロストケア」

2024年8月9日

 「愛にイナズマ」

 「最高の人生の見つけ方」(2019 年)

 「父と暮せば」

 「母と暮せば」

 「雪の華」

2024年8月11日

 「ミンナのウタ」

2024年8月25日

 「かぐや様は告らせたい ~天才たちの恋愛頭脳戦~ ファイナル」

 「極主夫道 ザ・シネマ」

映画(海外)

2024年8月1日

 「ブラック・デーモン 絶体絶命」

2024年8月8日

 Amazon Original「最速の栄光へ」(One Fast Move/アメリカ)*16時から独占配信

 「ドント・ウォーリー・ダーリン」

2024年8月15日

 Amazon Original「ジャックポット!」(Jackpot!/アメリカ) *16時から独占配信

2024年8月16日

 「レイダース/失われたアーク《聖櫃》」

 「インディ・ジョーンズ/魔宮の伝説」

 「インディ・ジョーンズ/最後の聖戦」

 「インディ・ジョーンズ/クリスタル・スカルの王国」

テレビドラマ(日本)

2024年8月1日

 「ウツボラ」

 「お迎え渋谷くん」

 「木更津キャッツアイ」

 「0.5の男」

2024年8月5日

 「オルトロスの犬」

 「過保護のカホコ」

 「過保護のカホコ 2018 ラブ&ドリーム」

 「初恋の悪魔」

 「美食探偵 明智五郎」

 「ゆとりですがなにか」

 「ゆとりですがなにか 純米吟醸純情編」

2024年8月12日

 「ごくせん (第1シリーズ)」

 「ごくせん (第2シリーズ)」

 「ごくせん (第3シリーズ)」

 「ごくせんスペシャル~さよなら 3年D組・・・ヤンクミ涙の卒業式~」

2024年8月16日

 「コールドケース ~真実の扉」

 「コールドケース 2 ~真実の扉」

 「コールドケース 3 ~真実の扉」

2024年8月19日

 「ホタルノヒカリ」

 「ホタルノヒカリ2」

2024年8月28日12時から配信開始

 「ROOM」

テレビドラマ(海外)

2024年8月1日

 「FBI:特別捜査班」シーズン 1~3

2024年8月2日

 「SUITS/スーツ」シーズン 1~9

 「The 100/ハンドレッド」シーズン 1~7

 「MAJOR CRIMES ~重大犯罪課」シーズン 1~6

2024年8月16日

 「FBI:Most Wanted~指名手配特捜班~」シーズン 1~2

 「GOTHAM/ゴッサム」シーズン 1~5

 「シカゴ・ファイア」シーズン 1~9

 「ツイン・ピークス」シーズン 1~2

 「ツイン・ピークス:リミテッド・イベント・シリーズ」

2024年8月23日

 「SEAL Team/シール・チーム」シーズン 1~4

2024年8月30日

 「THE MENTALIST/メンタリスト」シーズン 1~7

 「ロスト・シンボル」シーズン 1

テレビドラマ(韓国)

2024年8月3日

 「哲仁王后~俺がクイーン!?~」

 「哲仁王后 竹の森」

2024年8月14日

 「ジンクスの恋人」

2024年8月15日

 「君のハートを捕まえろ!」

2024年8月22日

 「マイ・ディア・ミスター ~私のおじさん~」

2024年8月24日

 Amazon Original「損するのは嫌だから」*独占配信

2024年8月28日

 「僕のヤバイ妻」

テレビアニメ(日本)

2024年8月11日

 「デリコズ・ナーサリー」

2024年8月14日

 「HUNTER×HUNTER」キメラアント編

 「HUNTER×HUNTER」選挙編

テレビアニメ(海外)

2024年8月1日

 Amazon Original「バットマン:マントの戦士」シーズン 1(Batman: Caped Crusader/アメリカ) *16時から独占配信

恋愛リアリティー

2024年8月22日

 「ラブ トランジット」シーズン 2 *20時から独占配信

バラエティー(日本)

2024年8月7日

 「世界平和結社エンゼルフレンチキッス」*独占配信

スポーツ(日本)

2024年8月30日

 「ボクシングナビ~プレミアムラウンジ」Vol.2 *独占配信

音楽(日本)

2024年8月16日

 「TOBE Live At Ariake Arena」 *19時から独占配信

