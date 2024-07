「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」

(C)2023「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」製作委員会

Amazonは、Prime Video 8月の配信ラインナップを公開。映画「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」を独占配信するほか、バットマンシリーズのドラマ「GOTHAM/ゴッサム」シーズン1~5と、Amazon Originalのアニメ「バットマン:マントの戦士」などを配信開始する。

邦画では、SNSを中心にヒットした恋愛小説を実写映画化した「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」を、8月2日より独占配信開始。太平洋戦争末期の日本にタイムスリップした現代の女子高生・百合(福原遥)は、そこで出会った青年・彰(水上恒司)の誠実さや優しさに惹かれるが、彰は命がけの出撃を控えた特攻隊員だった。

介護を巡る問題に鋭く切り込んだ葉真中顕の小説を原作に、人間の尊厳や現代社会のひずみを真正面から捉えた社会派サスペンス「ロストケア」も8月2日より配信開始する。社会に絶望し、自らの信念に従って犯行を重ね、自分が行なったことは「殺人」ではなく「救い」であると主張する介護士・斯波を松山ケンイチ、彼を裁こうとする検事・大友を長澤まさみが演じる。

ロストケア

(C)2023「ロストケア」製作委員会

清水崇氏監督のホラー映画「ミンナのウタ」は8月11日より配信。「GENERATIONS from EXILE TRIBE」のメンバー7人全員が本人役で出演。少女の霊が奏でる、恐怖の連鎖を引き起こす呪いのメロディーの謎に迫る。

「ミンナのウタ」

(C)2023「ミンナのウタ」製作委員会

そのほか、8月2日に実写映画「ぐらんぶる」、8月25日に「かぐや様は告らせたい ~天才たちの恋愛頭脳戦~ ファイナル」や「極主夫道 ザ・シネマ」も配信開始する。

海外ドラマでは、デイヴィッド・リンチが製作総指揮を手掛けた「ツイン・ピークス」の最終回でローラ・パーマーがクーパー捜査官に「25年後に会いましょう」と告げた、まさにその25年後の世界を描いた「ツイン・ピークス:リミテッド・イベント・シリーズ」を8月16日から配信開始。合わせて、「ツイン・ピークス」シーズン1~2も同日配信開始する。

「ツイン・ピークス:リミテッド・イベント・シリーズ」

(C)TWIN PEAKS PRODUCTIONS, INC. (C)2018 Showtime Networks Inc. SHOWTIME and related marks are registered trademarks of Showtime Networks Inc.,A CBS Company. All Rights Reserved.

「GOTHAM/ゴッサム」シーズン1~5は8月16日より配信開始。バットマンはなぜゴッサムに留まりバットマンとして降臨するようになったのか。謎に包まれたヒーロー誕生の裏側を、バットマンの盟友で、後にゴッサム市警本部長になるジェームズ・ゴードンの若手刑事時代を追いながら壮大なスケールで描く。

「GOTHAM/ゴッサム」シーズン1~5

GOTHAM ™ & (C))2019 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. GOTHAM and all related elements are trademarks of DC Comics.

また、海外アニメでAmazon Originalの「バットマン:マントの戦士」シーズン1が8月1日から独占配信。ブルース・ティム、J・J・エイブラムス、マット・リーヴスによる全10話のアニメ作品。犯罪が横行するゴッサム・シティで悲劇の炎で鍛えられ、バットマンとなった社交界の名士ブルース・ウェイン。彼の単独行動は、市警や市役所で思いがけない味方を引き寄せる一方、英雄的行動が命取りとなり、予期せぬ事態を引き起こす。

「バットマン:マントの戦士」シーズン1

(C)Amazon Content Services LLC

恋愛リアリティーショー「ラブ トランジット」シーズン2は、8月22日20時より独占配信。シーズン1では、互いに誰が誰の恋人であったのかを知らないまま過ごす中で巻き起こる、元恋人同士の嫉妬や未練や、新たな恋の駆け引きなどの予想不能な波乱の展開とともに、元恋人たちの切ない感情が生々しく交錯する姿が共感と感動を呼んだという。今回は、川島明(麒麟)、指原莉乃、長谷川忍(シソンヌ)の3名のスタジオMCが参加者たちの恋を見守る。

「ラブ トランジット」シーズン2

(C)2024 Amazon Content Services, LLC or its Affiliates. All Rights Reserved.

音楽作品では、旧ジャニーズの滝沢秀明が設立したTOBEに所属する三宅健、北山宏光、Number_i、IMP.の東京・有明アリーナでの公演アーカイブ映像を「TOBE LIVE at ARIAKE ARENA 2024」として8月16日19時より独占配信する。

「TOBE LIVE at ARIAKE ARENA 2024」

【邦画】 8月2日(金)『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』 *見放題独占配信『ぐらんぶる』『最後の忠臣蔵』『すべては君に逢えたから』『ロストケア』8月9日(金)『愛にイナズマ』『最高の人生の見つけ方』(2019年)『父と暮せば』『母と暮せば』『雪の華』8月11日(日)『ミンナのウタ』8月25日(日)『かぐや様は告らせたい ~天才たちの恋愛頭脳戦~ ファイナル』『極主夫道 ザ・シネマ』【映画(海外)】 8月1日(木)『ブラック・デーモン 絶体絶命』8月8日(木)Amazon Original『最速の栄光へ』 (One Fast Move/アメリカ)*午後4時から独占配信『ドント・ウォーリー・ダーリン』8月15日(木)Amazon Original『ジャックポット!』(Jackpot!/アメリカ) *午後4時から独占配信8月16日(金)『レイダース/失われたアーク《聖櫃》』『インディ・ジョーンズ/魔宮の伝説』『インディ・ジョーンズ/最後の聖戦』『インディ・ジョーンズ/クリスタル・スカルの王国』【テレビドラマ】 8月1日(木)『ウツボラ』『お迎え渋谷くん』『木更津キャッツアイ』『0.5の男』8月5日(月)『オルトロスの犬』『過保護のカホコ』『過保護のカホコ 2018ラブ&ドリーム』『初恋の悪魔』『美食探偵 明智五郎』『ゆとりですがなにか』『ゆとりですがなにか 純米吟醸純情編』8月12日(月・振替休日)『ごくせん(第1シリーズ)』『ごくせん(第2シリーズ)』『ごくせん(第3シリーズ)』『ごくせんスペシャル~さよなら3年D組・・・ヤンクミ涙の卒業式~』8月16日(金)『コールドケース ~真実の扉』『コールドケース2 ~真実の扉』『コールドケース3 ~真実の扉』8月19日(月)『ホタルノヒカリ』『ホタルノヒカリ2』8月28日(火)午後12:00から配信開始『ROOM』【海外ドラマ】 8月1日(木)『FBI:特別捜査班』 シーズン1~38月2日(金)『SUITS/スーツ』 シーズン1~9『The 100/ハンドレッド』 シーズン1~7『MAJOR CRIMES ~重大犯罪課』 シーズン1~68月16日(金)『FBI:Most Wanted~指名手配特捜班~』 シーズン1~2『GOTHAM/ゴッサム』 シーズン1~5『シカゴ・ファイア』 シーズン1~9『ツイン・ピークス』 シーズン1~2『ツイン・ピークス:リミテッド・イベント・シリーズ』8月23日(金)『SEAL Team/シール・チーム』 シーズン1~48月30日(金)『THE MENTALIST/メンタリスト』 シーズン1~7『ロスト・シンボル』 シーズン1【韓国ドラマ】 8月3日(土)『哲仁王后~俺がクイーン!?~』『哲仁王后 竹の森』8月14日(水)『ジンクスの恋人』8月15日(木)『君のハートを捕まえろ!』8月22日(木)『マイ・ディア・ミスター ~私のおじさん~』8月24日(土)Amazon Original『損するのは嫌だから』 *独占配信8月28日(水)『僕のヤバイ妻』【アニメ】 8月11日(日)『デリコズ・ナーサリー』8月14日(水)『HUNTER×HUNTER』キメラアント編『HUNTER×HUNTER』選挙編【海外アニメ】 8月1日(木)Amazon Original『バットマン:マントの戦士』シーズン1(Batman: Caped Crusader/アメリカ) *午後4時から独占配信【恋愛リアリティ】 8月22日(木)『ラブ トランジット』シーズン2 *午後8時から独占配信【バラエティ】 8月7日(水)『世界平和結社エンゼルフレンチキッス』 *独占配信【スポーツ】 8月30日(金)『ボクシングナビ~プレミアムラウンジ』Vol.2 *独占配信【音楽】 8月16日(金)『TOBE Live At Ariake Arena』 *午後7時から独占配信