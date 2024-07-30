10¥á¡¼¥È¥ëÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ä¾Àþ¤Ç¡Ö¤«¤ï¤·¤Î¤«¤ï¤·¡×¤¬½Ð¤¿¡¿ÆüËÜÁ´¹ñ¡ÖÎ¹ÂÇ¤Á¡×¹ÔµÓ¡Á·§ËÜ¶¥ÎØ(²¼)

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡·§ËÜ¶¥ÎØ¾ì¤¬°ÌÃÖ¤¹¤ë¤Î¤Ï·§ËÜ¸©Ä£¡¢¿åÁ°»û¸ø±à¤¬¤Û¤É¶á¤¯¡¢¿åÁ°»ûÌîµå¾ì¡¦¶¥µ»¾ì¤¬ÎÙÀÜ¤¹¤ë³¹Ãæ¤Ë¤¢¤ë¡£·§ËÜ¾ë¤«¤é¤Ï¡¢¼Ö¤Ê¤é¿ôÊ¬¤«¡£

¡¡½Ð¤«¤±¤¿¤Î¤Ï·§ËÜ¶¥ÎØ¤¬£¸Ç¯£´¥«·î¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤·¤¿½éÆü¤Î£··î20Æü¡£¤¢¤Î·§ËÜÃÏ¿Ì¤ÎÈï³²¤«¤éÎ©¤ÁÄ¾¤Ã¤¿´¶³´¤Ï¿¼¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤È¤Ë¤«¤¯½ë¤¤¡£µÓ¤Þ¤Ç¤Ù¤È¤Ä¤¤¤Æ¡¢´À¤Ç¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¤¬Ç¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡8R¤Ï¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Ç¼Ö·ô¤ÏÇã¤ï¤º¡£¾¡Éé¤Ï9R¤«¤éºÆ³«¤¹¤ë¡£

¡ÖºÇ¸å¤ËÆ¨¤²¤ëËÜÀþ¤Î­¢­¥­§¤Ç·ø¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×

¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Æ±¹Ô¤·¤¿¥¤¥ï¥ª·¯¡ÊÍ¼´©»æ±Ä¶ÈÃ´Åö¡Ë¤¬¸À¤¦¡£¤³¤ÎÆü¡¢·§ËÜ¶õ¹Á¤Þ¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤­¤¿Èô¹Ôµ¡¤Ï625ÊØ¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¡Ö¤¢¤ä¤«¤ê¼Ö·ô¡×­¢­¥­¦¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÇã¤¦¤Ä¤â¤ê¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï£³ÈÖ¼ê¤ò²ó¤Ã¤¿­§¤¬Î¥¤ì¡¢­¦¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤á¤ÐÅªÃæ¤È¤Ê¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç­¢­¥­¦¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È¡¢­¢¡á­¥¤«¤é£³Ãå­¡­£­¤­¦¤âÇã¤¦¤³¤È¤Ë¡£

¡¡¥ì¡¼¥¹¤Ï¥é¥¤¥ó£³¼Ö¤Î­¢¤¬¥Þ¥¯¥ê¡¢­§¤¬Î¥¤ì¤¿¤é¤È´ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥é¥¤¥ó¤Ç·èÃå¡£¤¿¤À¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï­¥­¢­§¤«­¥­§­¢¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢£²ÈÖ¼ê¤ò£³ÈÖ¼ê¤¬¤µ¤é¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç­§­¥­¢¡££²ÈÖ¼ê¡¢£³ÈÖ¼ê¤¬Àè¤ËÆþÀþ¤Î­¥­§­¢¤Ê¤é¥º¥Ö¥º¥Ö¡¢¤µ¤é¤Ë­§¤¬¤«¤ï¤·¤Æ¤Î­§­¥­¢¤Ï¡Ö¤«¤ï¤·¤Î¤«¤ï¤·¡×¤È¤¤¤¦¡£¤«¤Ä¤Æ¡Ö¤«¤ï¤·¤Î¤«¤ï¤·¡×¤Ïµì·§ËÜ¥Ð¥ó¥¯¤Ê¤ÉÄ¾Àþ¤¬Ä¹¤¤¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤Ï¤è¤¯¸«¤«¤±¤¿¤¬¡¢¿·¥Ð¥ó¥¯¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê10¥á¡¼¥È¥ë¤âÄ¾Àþ¤¬Ã»¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢º£¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¶¥ÎØ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤é¤Ê¤¤·è¤Þ¤ê¼ê¤À¡££³Ï¢Ã±¤Ï6730±ß¡£

¡Öµ×¡¹¤Ë¤«¤ï¤·¤Î¤«¤ï¤·¤ò¸«¤¿¤Í¡£Ä¾Àþ¤¬Ã»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ð¥ó¥¯ÆÃÀ­¤ÏÁ°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤Ê¡×

¡¡¤½¤¦¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¿·¥Ð¥ó¥¯¤Ï¤Ò¤È¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤µ¤½¤¦¡£²ÃÆ£À¶Àµ¤¬Â¤¤Ã¤¿¡¢Æñ¹¶ÉÔÍî¤Î·§ËÜ¾ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¡£

¡¡10R¤Ï¤³¤³¤¬¥Û¡¼¥à¥Ð¥ó¥¯¤Î­§­¡¤Ë¡¢¶å½£¤Î­¥¤¬¤Ä¤±¤ÆËÜÀþ¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÁª¼ê¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬¤¹¤´¤¤¡£­§­¡¤«¤é£´ÅÀ¤È¡¢­¢­¥­¦¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤¤¯¡£·ë²Ì¤Ï­§­¡­¥¤¬­¤­£¤Ë¤¢¤Ã¤µ¤ê¥Þ¥¯¤é¤ì¡¢£³Ï¢Ã±­£­¤­§¡¢£²Ëü2140±ß¤Î¹¥ÇÛÅö¤À¤Ã¤¿¡£

¡ÖÃÏ¸µ¤Çµ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤Ã¤µ¤ê¥Þ¥¯¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¡×

¡Ö·è¤Þ¤ê¼ê¤Î·¹¸þ¤¬¥Þ¥Á¥Þ¥Á¤Ç¤¹¤Í¡×

¡¡¥¤¥ï¥ª·¯¤È£²¿Í¤ÇÆ¬¤òÊú¤¨¤ë¡£

¡¡11R¤â­¤­¡¤Î·§ËÜÎ¾¼Ô¤ËÄ¹ºê¤Î­¥¤¬¤Ä¤±¤ë¡¢­¤­¡­¥¤Î¶å½£¥é¥¤¥ó¤¬¶¯¤¤¡£­¡¤Ï­¤¤è¤ê¤â¶¥ÁöÆÀÅÀ¤¬¾å¤Ç¡¢Ä¾Àþ¤¬Ã»¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢­¡¤¬º¹¤»¤Ê¤¤¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£¼Ö·ô¤Ï­¡­¤¤«¤é­¢­£­¦­§¡¢­¡­¥¤«¤é­¢­£­¦­§¤È¡¢Îã¤Ë¤è¤Ã¤Æ­¢­¥­¦¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¡£

¡¡¤µ¤Æ¡¢·ë²Ì¤Ï­¡¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢£³Ï¢Ã±¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ó¤Þ¤Î­¤­¡­¥1170±ß¡£10R¤È¤Î°ã¤¤¤ÏÎòÁ³¤Ç¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹·¹¸þ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£

¡¡ºÇ½ª12R¤Ï£¶·î¤Î´ßÏÂÅÄGI¤Ç½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤ê¡¢£¸·î¤ÎÊ¿ÄÍ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëGI¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¶¥ÎØ¤Î¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ç¥Ù¥¹¥È£¹¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿ËÌ°æÍ¤µ¨¤¬½ÐÁö¤¹¤ë¡£­¡ÈÖ¼Ö¤À¡£

¡¡·Þ¤¨·â¤Ä¤Ï­¢²Å±ÊÂÙÅÍ¤È­§ÃæÀîÀ¿°ìÏº¤È¤¤¤¦¡¢·§ËÜ¤ÎÎ¾¼Ô¡£·§ËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë­§ÃæÀî¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¼è¤ê¤³¤Ü¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£­¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë­¥»³ºêË§¿Î¤Ï²£¤¬¶ì¼ê¤À¤«¤é¡¢­¡­¥¤ÇÀè¹Ô¤·¤Æ¤â­¢¤¬­¥¤ò¤É¤«¤¹²ÄÇ½À­Âç¡£

¡¡¤è¤Ã¤Æ¼Ö·ô¤Ï­¡­¢­§¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È¡¢ÃæÀî¤¬¥·¥¯¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ­¡¡á­¢¤«¤é­£­¤­¥­¦¡£¤½¤ì¤Ë­¢­¥­¦¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¡£

¡¡¥ì¡¼¥¹¤ÏËÌ°æ¤¬´üÂÔÄÌ¤ê¤Ë°ìµ¤¤Ë¶î¤±¡¢¥´¡¼¥ë¤Ï»³ºê¤¬º¹¤·¤Æ­¥­¡¡¢£³Ãå¤Ë­¢²Å±Ê¤¬¤Ï¤¤¤Ã¤Æ4780±ß¡££¶Ï¢ÇÔ¤Ç¤¢¤ë¡£Åë¾èÊØ¤Î­¢­¥­¦¼Ö·ô¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Î¥à¥ÀÂÇ¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¬¥Ã¥¯¥·¡£¥¤¥ï¥ª·¯¤ÈÅ·¤ò¶Ä¤°¡£¤ª½Ë¤¤¤Ç¶î¤±¤Ä¤±¤¿·§ËÜ¤Ï¥Ü¥¦¥º¤Ç½ªÎ»¡£¥É¥Ü¥ó¡¢¥Á¡¼¥ó¡Ä¡£³Û¤È¼ó¶Ú¤«¤é´À¤¬Å©¤êÍî¤Á¤¿¡£

¡¡Æþ¤ê¸ý¤Ø¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Þ¤Àµ¢¤é¤ºÇ®¿´¤Ë¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡£º£Æü¤ÏG­·¡¦Ê¡°æµ­Ç°¤Î½éÆü¡¢12RÆÃÁª¤ò¾ì³°È¯ÇäÃæ¤À¤Ã¤¿¡£

¡ÖºÇ¸å¤ËÊ¡°æ¤Î¼Ö·ô¤òÅö¤Æ¤Æµ¢¤ë¤«¡×

¡¡¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢£³Ï¢Ã±­£¡á­§¤«¤é­¡­¢­¤­¦­¨­©¤Î12ÅÀ¤ò¡£·ë²Ì¤Ï­§­£­¦4290±ß¡£¤è¤¦¤ä¤¯ÅªÃæ¤Ç¤¢¤ë¡£

¡Ö¤Þ¤µ¤Ë°ìÌð¤òÊó¤¤¤¿´¶¤¸¡×

¡¡¤È¥¤¥ï¥ª·¯¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤¬¡¢Èà¤ÏÇã¤¤Â»¤Í¤è¤¦¤À¡£

¡¡¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤òÊÖµÑ¤·¤Æ¤«¤é¡¢³¹Ãæ¤ò¥¹¥¤¥¹¥¤Áö¤ë»ÔÅÅ¤ÇÈË²Ú³¹¤Î¿ÉÅçÄ®¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¡£Ì¾Êª¤ÎÇÏ»É¤·¤ÎÅ¹¤¬¡¢±¦¤Ë¤âº¸¤Ë¤â¡£²£Ãú¤Ë¤¢¤ëÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Å¹¤ËÆþ¤ê¡¢ÇÏ»É¤·¡¢¤½¤ì¤«¤é¶áÇ¯¿Íµ¤¤Î·§ËÜÌ¾Êª¤¿¤ëÀÖµí¤Î¥¹¥Æ¡¼¥­¤ò¡£ÆüËÜ¼ò¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢12R¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ£³Ãå¤À¤Ã¤¿²Å±ÊÂÙÅÍ¤ÎÌ¾Á°¤¬¤Ä¤¤¤¿ÃÏ¼ò¡ÖÂÙÅÍ¡×¤ò¥°¥Ó¥°¥Ó¥Ã¤È¡£

¡¡½éÆü¤ÎÆþ¾ì¼Ô¤ÏÌó3000¿Í¡£Åö½é¤Î¸«¹þ¤ß¤Î²¿ÇÜ¤«¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£²Ð¤Î¹ñ¤Î½ë¤¯¤ÆÇ®¤¤£±Æü¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£

¡ÊÊ÷ÅÄ½ß¡¿¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡Ë